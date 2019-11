El fantasma del fraude ronda la elección luego del voto por voto

Con video de por medio y la lista de los que votaron, PAN y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza denunciaron fraude en la elección de la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra; acusaron que “se robaron” dos votos en el conteo que se realizó en el Pleno y con el cual Morena alcanzó la cifra mágica de 76 votos que requerían para la mayoría calificada.

Por ello exigieron anular esta elección y reponer el proceso. Con base en el video oficial del Canal del Congreso, los panistas mostraron el conteo voto por voto y la urna donde se observa 116 votos depositados, pero sólo se cantaron 114 votos. De usar los 116 para determinar la mayoría calificada, la aprobación de Piedra hubiera requerido 78 votos: no les hubiera alcanzado, explicó el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no logró explicar esas inconsistencias y se deslindó no sin antes advertir que no hay marcha atrás en la elección de Piedra Ibarra, pues es un hecho consumado y la activista rendirá protesta como la próxima titular de la CNDH.

“Les gané la elección a la buena, no doy dinero y no compro votos”, sostuvo Piedra Ibarra.

Monreal fue cuestionado una y otra vez por esa inconsistencia en la votación, pero solo atinó a decir que probablemente se emitió un sobre vacío o voto en blanco.

“Yo no sé qué pasó aquí. Eso lo tienen que explicar los escrutadores que son los secretarios de la mesa directiva”, aseguró con evidente molestia.

Dichos secretarios son los morenistas Martha Guerrero, Primo Dothé y la panista, Guadalupe Saldaña, quien de acuerdo a su compañero Damián Zepeda, les explicó que ella “no puede responsabilizarse de manos” diferentes a las suyas.

Fue un toma y daca durante toda la tarde y noche entre morenistas y panistas. Los blanquiazules salieron a responder de inmediato a Monreal y en voz de Damián Zepeda explicaron que para que se consume el acto debe rendir protesta, pero aunque así haya sido se puede recurrir a las instancias jurídicas para anular el acto.

“Hay una figura que se llama nulidad del acto; nos vemos en los tribunales”, advirtió Zepeda.

Se detalló que este viernes analizarán la ruta jurídica y si es necesario recurrirán a la Corte y la Fiscalía General de la República.

Tras estas acusaciones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también advirtió que esta elección no puede generar dudas y requiere transparentarse el proceso: “Por respeto a la CNDH y de quien tenga el honor de ser titular, es muy importante que su elección ocurra en un proceso transparente que no genere dudas. Que se aclaren todos los cuestionamientos sobre esta elección”.

Los panistas llamaron al PRI, PRD y Movimiento Ciudadano e incluso a senadores de Morena respaldar esta denuncia pues “no se pueden manchar” con este fraude. y exigieron resguardar todos los videos de las cámaras de circuito cerrado y del canal del Congreso.