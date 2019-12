El FBI investiga el tiroteo en base de Pensacola como un atentado terrorista

El Buró Federal de Investigación de EU (FBI), que se ha hecho cargo de la investigación del tiroteo que el viernes dejó 3 muertos y 8 heridos en una base naval de Pensacola, Florida, aseguró ayer que investiga los hechos como un presunto atentado terrorista.

Por el momento, lo que se sabe es que fue el militar saudí Mohammed Saeed Al-Shamrani quien actuó solo al disparar en la base, y que el arma que usó la había comprado legalmente. Así como que no hay una amenaza adicional para la comunidad de Pensacola, según indicó la agente a cargo, Rachel Rojas, en rueda de prensa.

Rojas indicó que como todos los casos de este tipo el FBI comienza a investigar con la “presunción” de que es un acto terrorista, pues de esa manera pueden hacer frente a potenciales amenazas con más eficacia, pero dio a entender que no han llegado todavía a una conclusión sobre los motivos del tiroteo de Pensacola.

Al-Shamrani fue abatido al momento por un policía, y Rojas negó que haya habido detenciones en relación con el tiroteo como han afirmado algunos medios.

En las últimas horas, el FBI identificó de manera oficial a ­Al-Shamrani, de 21 años, que formaba parte de la Fuerza Aérea saudí y se estaba formando como oficial en la Estación Aeronaval de Pensacola, como el autor del tiroteo, algo que algunos medios habían publicado antes, de fuentes no identificadas.

También publicó una fotografía suya con vistas a obtener información sobre él y sus actividades, que pueda tener el público.

Rojas subrayó que la investigación sigue en marcha, “es amplia” y quedan mucha interrogantes por aclarar, por lo que pidió colaboración y “paciencia” a la prensa.