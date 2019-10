El fraude fiscal mayor a $9 millones, penado hasta con 13.5 años de cárcel

Hasta con 13.5 años de cárcel será castigado todo aquel contribuyente o empresa que utilice mecanismos para ocultar o disfrazar actividades ilícitas o defrauda al fisco por más de nueve millones de pesos, de acuerdo con las reformas que aprobó en lo general el pleno de la Cámara de Diputados en materia de facturación falsa y operación de empresas fantasma.

Con 318 votos a favor, tres abstenciones y 121 en contra, la Cámara baja decidió terminar con el huachicol fiscal, y para ello incluyó en el catálogo de delitos cometidos por la Delincuencia Organizada a la Defraudación Fiscal, la Defraudación Fiscal Equiparada y las conductas previstas en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

“Es un delito fiscal grave cuando presentas documentos falsos, datos falsos para obtener devoluciones que no se ameritan, no tener registros contables, omitir enterar retenciones, manifestar datos falsos y pérdidas fiscales inexistentes”, explicó Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los diputados morenistas, quien advirtió que cuando se dan todas estas conductas, evidentemente no se trata de errores, sino de un robo al fisco.

El morenista Marco Antonio Medina Pérez al fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia, indicó que la reforma para combatir la defraudación fiscal implementará un instrumento jurídico para dotar de normalidad fiscal al país y otorgar una base sana del financiamiento que proviene de todos los mexicanos que contribuyen al fisco, para sustentar un desarrollo nacional democrático e incluyente.

Estimó que en los últimos cinco años el Estado mexicano ha perdido 2 billones de pesos por este delito.

Precisó que la reforma sólo afectará a empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas, ya que no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas ilegales a que están sujetos por la corrupción que evada contribuciones iguales o superiores a siete millones 804 mil pesos”.

Los diputados aprobaron diversas modificaciones a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, del Fiscal de la Federación (CFF) y Penal Federal.

Por Ejemplo, del Código Fiscal de la Federación se deroga la fracción III del artículo 113, y se reforma el 113 Bis, que impondrá sanción de dos a nueve años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.

Se castigará con las mismas penas, a quien permita o publique, por cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales falsos o actos jurídicos simulados.

Así, el Pleno camaral aprobó, en términos del dictamen, por 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones, los artículos reservados para la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

CAUSAS. “Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio será destituido e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos; si un funcionario o empleado público incurre en un delito fiscal, la pena que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión”.

Si un contribuyente comete un delito fiscal básico en el que defraude por cualquier monto, la sanción será de dos a nueve años de cárcel.

El contribuyente que comete un Delito Fiscal Grave (previsto en el artículo 19 de la Constitución, en el 5to. de la Ley de Seguridad Nacional y 167 del Código Nacional Procedimientos Penales) incurre en delitos asentados en el CFF, como el engaño o disfrazar su conducta delictiva a través de las EDOS (empresa que deduce operaciones simuladas y deduce facturas obtenidas del EFOS para disminuir la base del impuesto y, en ocasiones, solicitar devoluciones).

Para éstos se aplicará la prisión preventiva oficiosa, de tres meses a 13.5 años de prisión, aunque procede el perdón.

Se establece en delincuencia organizada cuando tres o más personas tienen como objetivo el crimen organizado, por lo que no son contribuyentes. Su actividad criminal es permanente o reiterada y operan como EFOS (empresa que factura operaciones simuladas. Son las factureras que venden las facturas para ser deducidas por otras empresas que sí tienen operaciones reales). Y defraudan por más de nueve millones de pesos. Para esta conducta se establece prisión de cuatro a 16 años y prisión preventiva oficiosa.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal.

ALCANCE DE LA REFORMA

► Del Código Nacional de Procedimientos Penales se modificaron los artículos 187, 256, 167 y 192, relativos a las causas de procedencia.

► Del Código Penal Federal, se adiciona la fracción VIII BIS al Apartado B, del artículo 11, para incluir las penas previstas en el artículo 113 Bis, del Código Fiscal de la Federación.

► De la Ley de Seguridad Nacional se reformaron las fracciones XI y XII, y se adicionó la XIII del artículo 5, relativas a actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; por destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos y cometer ilícitos en contra del fisco federal.