El fuego brasileño de The Secret Society encenderá el Circo Volador

The Secret Society, nace de las cenizas de Primal, banda brasileña de metal industrial con actividad durante la década de los años noventa y dosmiles.

Con 3 años de existencia, el ahora power trío conformado por Guto Díaz (bajo y voz), Fabiano Cavassin (guitarra) y Orlando Custódio (batería), ha sacado apenas tres sencillos: “Deciduous” y “The Architecture of Melancholy” en 2018 y “Rubicon” en 2019, para finalmente lanzar su álbum debut Rigth of Fire, el pasado octubre.

A propósito de ello, y del tour que realizan acompañando a la legendaria agrupación inglesa The Sisters of Mercy, la banda brasileña llega por primera vez a territorio azteca: “Estamos muy emocionados por este concierto, porque Ciudad de México nos parece una ­ciudad muy bella y con una audiencia para el rock muy grande”, expresó a Crónica, Guto Díaz.

En comparación con otros países latinoamericanos como Argentina, Chile o México, la escena de rock en Brasil, es más local, tiene pocas bandas reconocidas internacionalmente, como Violator, Angra o Sepultura.

“La escena del rock en Brasil siempre ha sido fuerte, pero no es internacional. Nosotros estábamos acostumbrados a lanzar ediciones en CD o vinilo, ahora con la nuevas tecnologías y redes sociales The Secret Society no ha sacado nada en formato físico, es más fácil de forma digital, con poco dinero puedes hacer un trabajo con un alcance mucho mayor”, señaló.

La banda tiene influencias de metal y post punk mezcladas con un sonido oscuro y poderoso, y justo uno de los grupos que más los ha influenciado es The Sister Of Mercy: “Son una gran influencia para la banda, el tour que estamos haciendo con ellos es un logro y un sueño para nosotros, es un gran honor”, enfatizó.

El próximo 16 de noviembre serán los encargados de preparar al público arriba del escenario del Circo Volador, para después recibir el rock gótico de The Sister Of Mercy: “Tendremos una hora de concierto, casi el 80% del repertorio que tocaremos será de nuestro nuevo álbum Rigth of Fire, así como las canciones que lanzamos anteriormente. Estamos preparando un concierto especial para el público mexicano, nuestro reto es conquistarlo”, aseguró.

Para febrero o marzo del 2020, la banda tiene planes de comenzar a grabar un nuevo material discográfico, además de sacar una edición en vinilo de Rigth of Fire y preparar una gira por Latinoamérica, asegurando visitar nuevamente el país, pero en solitario.