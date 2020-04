El gobernador de Nueva York desobedecerá a Trump si ordena reabrir el estado: "No tenemos rey, tenemos presidente"

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, desafío este martes la amenaza del presidente Donald Trump de poner fin a las medidas de aislamiento preventivo contra el coronavirus en todo el país y le advirtió que no puede gobernar como si fuera un monarca absoluto.

"No sé de qué está hablando el presidente, sinceramente. Debes recordar que son los estados los que han crearon el Gobierno federal, ¿verdad? Fueron las colonias las que crearon al Gobierno federal y no al revés", declaró Cuomo en una entrevista, en la añadió: "No tenemos un rey, tenemos un presidente".

El lunes, Trump protagonizó un nuevo altercado con los periodistas tras asegurar en reiteradas ocasiones que tiene “el control de todo” y depende de él y no de los gobernadores estatales decidir retomar las actividades habituales en los estados afectados por la pandemia, argumentando que en su calidad de presidente, "la autoridad es total".

La reacción del gobernador de Nueva York, el estado más duramente golpeado por la pandemia -778 muertos en las últimas 24 horas y un total de 10 mil 834 muertos- no se hizo esperar.

"El presidente simplemente se equivoca en esta cuestión. Si lo forzara hasta ese punto absurdo, entonces tendría un problema", continuó y señaló que la decisión de reabrir las escuelas, negocios y espacios públicos debe ser tomada “a nivel local, ya que, en caso de hacerlo demasiado temprano, podría acarrear nuevos contagios y muertes”, argumentó

“Es aberrante y aterrador”.

Posteriormente, en otra entrevista, Cuomo expresó que los gobernadores deberían abstenerse de ver las conferencias de prensa de Trump.

"Un gobernador no debería ver eso. No hay ningún valor en ello. Es exasperante y ofensivo y francamente ignorante de los hechos", manifestó el político demócrata. Y añadió: "Es aterrador. Es aterrador. Este es el último lugar donde deberíamos estar".

Por último, en conversación con CNN, el gobernador declaró: "Si [el presidente Trump] me ordenara reabrir el estado en una manera que pusiera en peligro la salud pública de la gente, no lo haría".