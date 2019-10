El Gobierno investigará agresión a alcaldes y les ofrecerá disculpas

El gobierno federal abrirá una investigación y ofrecerá disculpas a los alcaldes que fueron rociados con gas a las afueras del Palacio Nacional, al considerar que fue “una acción indebida” contra quienes representan a uno de los tres niveles de Gobierno en nuestro país.

El subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, dijo que la administración del presidente López Obrador está abierta al diálogo y ha venido atendiendo las inquietudes de los gobiernos municipales, incluso informó que este mismo miércoles se reuniría con los alcaldes, quienes exigen mayor presupuesto para sus municipios.

Cuestionado sobre si se utilizó rudeza innecesaria al lanzar gas contra los ediles, el funcionario aseguró que ya se puso en marcha una investigación para deslindar responsabilidades sobre ese caso y el Gobierno está dispuesto a disculparse si hubo algún abuso o exceso.

“Habrá que indagar exactamente quién tomó esa decisión, yo no sé si sea eso o no, lo que sí es que si es necesario ofrecer disculpas, se ofrecerán disculpas si fuera el caso; yo creo que el maltrato se daría si no los recibiéramos, si no existiera el diálogo. Los vamos a recibir en un rato más y si es necesario, cuanta veces sea necesario, ofrecer disculpas es muy honroso también”, recalcó.

En el mismo sentido, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración reconoció que el trato que se les dio a los alcaldes no fue el adecuado, sobre todo tratándose de personas que representan a uno de los niveles de Gobierno en nuestro país.