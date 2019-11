El Gobierno no debe definir la entrega de todas las becas, señala Rosaura Ruiz Gutiérre

“¿Cómo quedaría la autonomía de las instituciones de educación superior, que ha sido tan fundamental para el desarrollo de la ciencia y tecnología en este país, si dejamos que sólo el gobierno decida las becas?”, cuestionó la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, en la instalación de las mesas de discusión de la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, del Conacyt.

El tema de las becas es importante, pero no estoy segura de que sea el Estado quien deba definir todas las becas”, declaró Ruiz Gutiérrez, como respuesta a la opinión expresada previamente por Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Cámara de Senadores, quien afirmó que el Estado Mexicano puede decidir las carreras a priorizar.

“Yo siempre he pensado que el estado mexicano tiene derecho a decir cuáles son las carreras prioritarias para otorgar becas”, señaló Paredes.

No conforme, añadió contexto, desde lo que le tocó vivir como estudiante, a lo que significa su declaración: “si además de las becas para ingenieros petroleros, para ingenieros en oceanografía, etc, había para estudiar composición musical, ¡qué padre!, pero me parece que deberíamos poder tener un diseño de carreras prioritarias para el desarrollo regional y para el desarrollo nacional y que ésas fuesen la prioridad”, subrayando que se refiere a las becas.

Por su parte, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, mencionó que “la ciencia debe impulsarse con todo empeño desde el Estado, y toda libertad para los investigadores, sobre todo en universidades públicas donde el respeto a la autonomía es fundamental”.

Antes de comenzar la sesión, las autoridades coincidieron en algunos puntos a tratar, entre los cuales destacaron: la revisión de estrategia de becas, la urgencia de incentivar la inversión privada, el federalismo en materia de desarrollo científico y tecnológico, y la cuestión del fideicomiso.