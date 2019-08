El gobierno no interviene en decisiones de Morena: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que no intervendrá en los asuntos del Legislativo ni en los de Morena; en su mensaje a senadores y diputados, el mandatario manifestó su respeto por la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, aseguró Ricardo Monreal.

Al término de la reunión privada entre los legisladores de Morena y López Obrador, aseguró en entrevista que no se trató nada respecto al diferendo con su correligionario y también senador Martí Batres Guadarrama.

Monreal agregó que el presidente de la República los convocó a no olvidar los principios y postulados de Morena, les dijo: “No me voy a involucrar en las decisiones del Poder Legislativo ni en las decisiones del partido. El gobierno no se meterá en ninguna definición política”.

De acuerdo con el también coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, en la reunión de más de dos horas que sostuvieron con López Obrador, les adelantó las prioridades del gobierno federal en el paquete económico de 2020: bienestar social, fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la industria eléctrica y del sector salud.

Tras la reunión de legisladores de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado Mario Delgado dijo que el mandatario federal les pidió su confianza en la propuesta económica para 2020, año en el que se buscará consolidar la política de austeridad.

"Nos pidió que le demos la confianza en la propuesta económica para 2020, él está en la tarea de transformar el modelo económico, cosa que no es menor, y se requiere un esfuerzo y disciplina en el presupuesto, nos pide que cuidemos que el presupuesto siga siendo un instrumento de la transformación", recalcó.

El coordinador de los diputados de ese instituto político aseguró que el próximo año será de la "consolidación" de la política de austeridad en el país, la cual es necesaria porque no hay nuevos impuestos ni se aumentará el precio de energéticos.

Dijo que en el encuentro el mandatario federal les hizo ver que la austeridad no es un asunto administrativo, sino cuestión de principios y constituye la única manera de encontrar recursos para programas sociales.

De acuerdo con Delgado Carrillo, López Obrador les recordó que en el pasado crecía el gasto no productivo del gobierno "y ahora se está en etapa de ajuste, de austeridad republicana, donde le toca al gobierno ajustarse el cinturón y tener los recursos para invertirlos en la gente, que es lo que genera el bienestar".

Mencionó que en la reunión, que se celebró por más de dos horas con carácter privado, el presidente reconoció que los legisladores de Morena han logrado "dignificar" el papel del Poder Legislativo, entre otras cosas, por haber erradicado los "moches" y apoyar las propuestas de que la mayor cantidad de recursos públicos se vaya a la gente, es decir a los programas sociales.

Indicó que el Ejecutivo federal anunció que en la Ley de Ingresos de 2020 no se prevé aumento de impuestos, ni en los precios de los energéticos, o en la deuda, mientras que el gasto tendrá como prioridades los programas de bienestar, el rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como la inversión en seguridad.

Insistió en que "la austeridad es necesaria, porque no hay nuevos impuestos, no se aumenta el precio de energéticos, no se endeuda al país y la única manera de encontrar recursos para programas sociales es a través de la austeridad".

Indicó que en el encuentro también se revisaron los "pendientes" en materia legislativa, como la revocación de mandato, eliminar el fuero, consulta popular, hacer delito grave la evasión fiscal y la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Además se avanzará en la reforma al Artículo 127 constitucional, para que nadie "con la complicidad del Poder Judicial" utilice "puertas falsas" para que ganen percepciones superiores a las del Presidente de la República.