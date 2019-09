“El Gobierno no valora el cambio democratizador”: José Woldenberg

El actual gobierno no valora suficientemente el cambio democratizador que comenzó a vivir nuestro país, a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, sostuvo José Woldenberg, durante la presentación de su libro En Defensa de la Democracia.

Tengo la impresión, dijo el autor, que este cambio democratizador no es lo suficientemente valorado ni por el actual gobierno ni por franjas muy importantes de la sociedad”, y por eso está en jaque la democracia.

A la pregunta de por qué no es valorado este proceso democratizador, que el mismo Woldenberg se planteó, destacó, que es porque, coincidió con fenómenos de corrupción que llaman al horror, por haber sido reiterados y quedaron impunes, porque “estoy convencido que no hay nada que erosione más la confianza en las instituciones, que la corrupción documentada que finalmente queda sin consecuencias”.

Resaltó que en su obra se advierte el verdadero cambio democratizador que vivió nuestro país a partir de la década de los años 70, hasta los últimos años del Siglo XX, cuando nuestro país fue capaz de desmontar un sistema autoritario y construir una democracia, cuyos elementos hoy están a la vista.

Refiere que en aquellos años, el mundo de la política y el mundo de la vida cotidiana se hizo más libre, se hizo más complejo “y la diversidad política que vive y convive en la sociedad mexicana apareció con todo su vigor”.

Éste fue un cambio venturoso y fue un cambio para bien, ese México diverso y plural ya no cabía ni podía caber bajo el manto de un solo partido y un solo liderazgo y una sola ideología, “sin embargo tengo la impresión que este cambio no es suficientemente valorado ni por el gobierno actual, ni por franjas muy importantes de la sociedad”.

Ello, debido a que este proceso democratizador coincidió con una espiral de violencia que hace que miles de familias hayan vivido esta ola de violencia con los miles de muertos, desaparecidos, zonas enteras del país bajo el control de grupos delincuenciales, aunado al pírrico crecimiento económico, con millones de hoy que ni se incorporaron al mercado formal y la ancestral desigualdad, sería fácil entender qué fue lo que nos pasó.

Lo que está sucediendo en estos últimos meses, dijo, desde el gobierno en cuanto a lo que yo llamo conquistas democráticas “creo que los focos rojos se prenden solos, en temas como el hecho de que desde la titularidad del Ejecutivo se dice que es más importante la justicia que la ley, eso no puede acarrear nada bueno, porque a lo largo de las décadas se ha codificado que la autoridad debe estar sujeta a la ley, es la única garantía del ciudadano para que la autoridad no se desboque, no sea discrecional ni se mueva a traves de caprichos.