El Gobierno tendrá Cédula de Identidad Única en dos o tres años: Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero sostuvo que es una prioridad para la presente administración poner en funcionamiento el Registro Nacional de Población (Renapo) y la Cédula Única de Registro, aunque es un proyecto que llevará al menos dos o tres años.

La funcionaria advirtió que el Renapo contará con recursos importantes “porque es un hecho que el gobierno quiere ya tener una Cédula de Identidad Única no solamente para los mayores de 18 años, sino también para los menores de edad, ya que —refirió— hay 40 millones menores de 18 años o tal vez más, que no tienen una cédula de identidad”.

En entrevista en las instalaciones del antiguo Palacio de Cobián, dijo que en el presupuesto para el 2020, el tema de la Cédula de Identidad y el Renapo son prioridad, más para los menores de 18 años y sobre todo para los menores de zonas rurales.

Sánchez Cordero señaló que para alcanzar este objetivo se realizarán convenios de colaboración y coordinación con diversas dependencias, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), el INEGI y la Secretaría de Educación (SEP), entre otras.

La secretaria Sánchez Cordero, aclaró que en esta labor no se parte de cero, ya que se cuenta con bases de datos como la cédula de identidad única, incluso el propio INE, por lo que seguramente firmarán un convenio de colaboración, porque ellos ya tienen registros biométricos muy importantes y la dependencia a su cargo, tiene las actas de nacimiento, de defunción, cédulas de identidad única “y en una sinergia muy positiva podremos lograr rápidamente un convenio de colaboración para avanzar conjuntamente con este sistema y desde luego con otras instituciones del gobierno de la República”.

En otro tema, aseveró que el gobierno de la República está empeñado en que los migrantes que llegan a nuestro país tengan, por una parte, oportunidades de trabajo, al tiempo que se les están proporcionando servicios de salud.

Así respondió a las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se dijo preocupada por políticas impuestas por Estados Unidos, México y Centroamérica para contener el flujo de migrantes, ya que aumentan el riesgo de violaciones a las garantías individuales.

La encargada de la política interna del país, aseveró que el empeño es dar a los migrantes algún tipo de trabajo, y mencionó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con lo que, dijo, “los programas que tenemos para los mexicanos los estamos también apoyando para ellos, así que yo creo que tenemos una gama de prestaciones que estamos dándoles”.

En otro tema, aclaró que el presupuesto para la dependencia a su cargo no se verá reducido, y explicó que ahora se separa el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, empero la seguridad, sigue siendo, indicó, una prioridad para el actual gobierno.