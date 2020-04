El grupo de un sólo hombre

Marcos Kurtycz (1934 Polonia -1996 CDMX) es revisado por Francisco Reyes Palma en la exposición, Contra el Estado de Guerra, un Arte de Acción Total, organizada por el Museo Amparo, muestra también programada en el MUAC hasta mayo 17, y que amplía su primera retrospectiva en el Museo Carrillo Gil, Memoria, 1999-2000.

Según Reyes Palma, “en vez de anticipar tendencias [...] dispuso de ellas” (pág. 10, cat.); así, Kurtycz más que innovar, logró definir y sistematizar los procesos del arte contemporáneo mexicano al unificar medios tradicionales con una rica experimentación editorial y realización de libros de artista, arte postal e instalación, arte del cuerpo, video y acciones inesperadas, de riesgo o agotamiento físico, así como la apropiación crítica de otros artistas, buscando romper el límite entre arte y vida con ritos y catarsis espiritual y física.

Reyes Palma define a Kurtycz como al “grupo de un sólo hombre”, con procesos paralelos a la Generación de los Grupos de los setenta y lo sitúa como pionero del Arte de Crítica Institucional actual al irrumpir con performances sorpresivos en inauguraciones y bombardear con envíos postales críticos al Museo de Arte Moderno, CDMX; e inundar con estas “bombas” a la revista Artforum con Fartforum, 1985, y a las galerías polacas Foksal y Stü, 1981. Yishai Jusidman sitúa a Kurtycz como determinante “... para el tremendismo que ahora caracteriza a nuestra escena performancera” (El Ojo Breve 01DIC1999).

Marcos Kurtycz no continúa al Diego Rivera cubista, sino al muralista, continúa al Rufino Tamayo del “arte universal” y no al Tamayo protoartista contemporáneo mexicano de circulación global; así podemos leerlo respecto a Germán Cueto, Helen Escobedo, Rubén Ortiz Torres, etc., artistas que han cimentado las bases del arte mexicano, pero quienes no han podido doblegar al modelo del artista innovador del primer mundo que domina mercado, instituciones e historia globales, poder político de penetración cultural que aún tiene sometido al arte mexicano.

Twitter: @artgenetic