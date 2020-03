“El gusto por los relojes lo traigo impregnado en los genes”

Recuerdo ese trágico momento en que en uno de sus ataques de ira, mi madre me dio un palazo, precisamente en mi más valioso tesoro, puse los brazos para que no me diera en el rostro, pero le atinó a mi reloj; ironías de la vida, mi padre me lo entregó una tarde con tanta ilusión, y meses después mi progenitora lo rompía. En ocasiones pienso que hubiese sido mejor que me hubiese dado el catorrazo en la cara y conservar mi reloj.

"Desde que sale el sol hasta el ocaso, parece interminable, nunca se detiene… el tiempo.

Y mientras espero, recuerdo aquel maravilloso día en el que mi mejor amigo, mi padre, me regaló mi primer reloj. Apenas tenía ocho años, fue un encuentro inesperado, lo había deseado tanto, en ese entonces desconocía todo lo que ahora sé de ellos, desde niño me perdía siguiendo las manecillas, contando los segundos, perdiendo un poco el tiempo”, relata Alejandro Enrique al recordar algunas de sus primeras viviencias relacionadas a los guarda tiempo.

Desde que surgió la humanidad, ésta ha tenido la necesidad de medir el tiempo. “Mi gusto lo traigo impregnado en mis genes, de esos hombres del pasado que ingeniaron mil y una maneras para percibirlo”, señala emocionado, sin dejar de observar su reloj de pulso.

Alejandro Enrique, de 46 años, refiere que desde que recibió su primer guarda tiempo a la fecha ha coleccionado 120 de diferentes modelos, siendo sus preferidos los automáticos y cronográfos.

“Mi infancia transcurrió rápido y a diferencia de otros niños no deseaba dulces o juguetes, sólo mi reloj, y aún recuerdo que mi padre me dijo, ‘espera un momento y cuando menos lo pienses lo tendrás’, siempre cumplía sus promesas y a veces yo quisiera ser un poco más como él, regresar el tiempo para estar unos instantes más a su lado”.

Este aficionado a los relojes asegura que cuando hay exposiciones o eventos que involucran la presencia de relojes no duda en abrir un espacio en sus actividades laborales para estar presente y admirar las innovaciones que presentan las marcas más conocidas en el medio.

“Ahora sé que nunca se recupera el tiempo, representado en relojes de sol, de arena, el primer reloj de pulsera del que alguna vez leí fue hecho por Abraham Louis Breguet en el año 1812 para Caroline, reina de Nápoles y hermana menor de Napoleón. En general, sin embargo, los relojes de bolsillo con una cadena enganchada a las prendas de vestir siguen predominando. No es hasta comienzos del siglo XX cuando el reloj de pulsera comienza a dominar”.

Emocionado, como si volviera a recibir un reloj por primera vez Alejandro Enrique asegura que si volviera a nacer esta misma afición y gusto por los guarda tiempo seguiría.

“No es un gusto casual el que me haya yo ilustrado de tantas marcas, nombres, estilos de relojes, muchos de ellos considerados unas auténticas joyas; al final todos sirven para dar la hora, esos minutos y segundos que para unos serán indiferentes o afortunados, de grandeza y para otros, fatales”.

De manera chusca aunque también con sentimientos encontrados, recuerda cuando fue reprendido en casa y su primer reloj pagó las consecuencias.

“Aquí sentado, recuerdo ese trágico momento en que en uno de sus ataques de ira, mi madre me dio un palazo, precisamente en mi más valioso tesoro, puse los brazos para que no me diera en el rostro, pero le atinó a mi reloj; ironías de la vida, mi padre me lo entregó una tarde con tanta ilusión y meses después mi progenitora lo rompía hasta descomponerlo. En ocasiones pienso que hubiese sido mejor que me hubiese dado el catorrazo en la cara y conservar mi reloj.

Sería la pieza más preciada, más valiosa, porque precisamente fue mi padre quien me lo obsequió; desde ese momento en que lo perdí, me prometí tenerlos por montones, de cuerda o cuarzo, de media luna, con cronómetro, digitales, todos de pulso; con mi primer sueldo inicié la colección, que hasta la fecha nunca acaba”.

Asimismo, relata que otro momento desafortunado y que involucro a otro de sus preciados tesoros (relojes) ocurrió cuando por una necesidad inesperada y económica tuvo que desprenderse de uno de sus modelos favoritos.

“De mis pensamientos recuerdo a una señora, quien me dice que ya es mi turno, yo tengo el 27 y miro entre mis manos el papelito con el número 26, observo por última vez con nostalgia mi reloj de oro, el que llevo puesto, sólo para recordarlo, antes de dejarlo en el empeño, la necesidad me obliga a desprenderme de él, no sabré hasta cuándo”.

Finalmente, este aficionado a los guarda tiempo, empleado federal, afirma que: “Los relojes son mi vicio, para unos es el vino, para otros las mujeres o el tabaco, yo prefiero seguir observando el caminar de las manecillas como cuando era niño, leer en las revistas especializadas de ellos, buscar en internet las vanguardias de diseñadores famosos o antiguos, me pierdo en los escaparates admirando la gran variedad que hoy se ofrece.