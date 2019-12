El IECM, en nivel oro contra la discriminación laboral

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) logró su recertificación en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que fue reconocido con el Distintivo Oro que se entrega bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.

El IECM, que encabeza el consejero presidente Mario Velázquez Miranda, obtuvo 96 de los 100 puntos posibles con los que la Asociación de Normalización y Certificación (ANCe) evaluó al órgano electoral de la capital del país.

Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, llevó a cabo el procedimiento para la revalidación de las condiciones que propiciaron la certificación inicial, indicó que este instituto llevó a cabo el procedimiento para la revalidación de las condiciones que propiciaron la primera certificación, acreditadas en la Auditoría de Vigilancia, con lo que se refrendó el compromiso al respeto de los derechos laborales y el desarrollo integral en igualdad de oportunidades del personal.

En 2017, el órgano electoral capitalino se hizo acreedor de esta validación, rebasando los 94, así como cuatro medidas de nivelación, por lo que mantiene el certificado Nivel Oro.

“Mantener la certificación Nivel Oro no es una tarea sencilla. Esto no tiene que ver solamente con el trato o el lenguaje de género, son tareas que van más allá, es llevar estas políticas de manera transversal, desde el área de derechos humanos y género”, dijo Myriam Alarcón Reyes, consejera del IECM, quien exhortó a todas y todos los que laboran en el instituto a mantener un compromiso de sensibilización en materia de inclusión.

La Norma Mexicana es un instrumento, que a través de una certificación reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de sus trabajadoras y trabajadores.

Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y la no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, así como garantizar la igualdad salarial, la aplicación de acciones para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación y violencia laboral, además de realizar actividades de corresponsabilidad que fomenten la convivencia familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y oportunidades.

El documento de la recertificación fue entregado al IECM de manos de Sofía Adriana Oriente Corral, representante de ANCe.

