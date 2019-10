“El impacto del Premio Crónica trasciende”: Enrique Fernández Fassnacht

El exdirector del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Premio Crónica 2012, Enrique Fernández ­Fassnacht, resaltó la importancia de que a lo largo de una década, el periódico Crónica se ha dado a la tarea de entregar reconocimientos a gente valiosísima y muy representativa en la comunidad académica de México.

“Yo quiero, sobre todo, congratularme de que el periódico La Crónica de Hoy haya tenido esta iniciativa”. En este mismo sentido, resaltó que ante la iniciativa del presidente y director general de este rotativo, Jorge Kahwagi Gastine, suman ya, a lo largo de 10 años, 41 premios entregados a lo mejor de México, y el número de galardonados sigue creciendo.

“El impacto del Premio Crónica y sentirme muy orgulloso de ser uno de ellos, me da muchísimo gusto compartir esa distinción con gente tan relevante como a quienes se les ha entregado este día, entre ellas una universidad pública (la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Yo soy hechura de la universidad pública, he trabajado por la universidad pública por mucho tiempo, así que me da mucho, mucho gusto por galardonados como Ranulfo Romo Trujillo y Alejandro Frank, que son dos científicos importantísimos; la UNAM sigue brillando sin duda alguna, por eso me siento muy orgulloso también de ser egresado de la UNAM, aunque no sólo de la UNAM”.