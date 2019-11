El índice de libertad de expresión

Vida = Amar. Hasta enero 12, 2020. Galería Acapulco 62. www.acapulco62.com

Miguel Ventura (1954 San Antonio, TX) reaparece después de más de diez años para exponer cerca de 120 collages fotográficos donde mezcla pornografía y cadáveres de víctimas de la violencia en México junto a cientos de rostros de personalidades mexicanas del mundo del arte actual y la cultura así como socialités, funcionarios, políticos y empresarios.

En El Dilema P.M.S, 2002, en el Museo Carrillo Gil, Ventura creó un lenguaje de 30 glifos, el New Interterritorial Language Committee o NILC con el cual exploró políticas totalitarias sobre biología, raza o reproducción. Con la controversial Cantos Cívicos, 2008-09, MUAC, propuso una convincente parodia del nazismo alemán y la normalización del fascismo capitalista del neoliberalismo empresarial. Estas obras entre filosóficas, pseudocientíficas, literarias y críticas revelan que cuando Ventura cita arquitectura, el Minimalismo o artistas como Sol LeWitt o Brancusi resulta temático e instrumental, siendo incapaz de dialogar plástica, estética y formalmente con ellos para consolidar una investigación estética y plástica de largo aliento que materialice su discurso sociopolítico y crítico.

Esta incapacidad plástico-discursiva de Ventura, hace que esta exposición pase inadvertida y sus collages fluctúen entre los memes satíricos de Kurizambutto en Facebook, los cuadros sinópticos de Mark Lombardi, una trillada actitud retadora Anarcopunk y la cita académica de Cut with the Kitchens Knife.., 1919, de Hannah Höch (1889-1978). Estos collages de Miguel Ventura tienen un gran poder provocador al incluir a muchos poderosos que nos deben cuentas, pero carecen de un discurso estético con el cual lograr aportar a la historia del arte y dialogar con sus artistas, curadores e instituciones e insertarse en su mercado, todo ello para cumplir la real tarea del arte subversivo: Cooperar para que no decaiga el índice de libertad de expresión dentro del ecosistema del arte contemporáneo.

