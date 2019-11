El INE presenta proyecto de presupuesto de 12 mil 493 mdp para 2020

Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó ayer el proyecto de presupuesto para 2020, que asciende a 12 mil 493 millones de pesos, distribuido en 18 rubros, el primero y más grande será para la expedición de la credencial para votar con fotografía y la actualización del Padrón Electoral, y además propuso credencializar a un universo de 15 millones de menores de edad, pues el Instituto que encabeza propicia convenios de colaboración que permiten utilizar la base de datos biométricos para autenticar la identidad.

Ante diputados de la Comisión de Cuenta Pública y de Población y Gobernación, ambas presididas por legisladores de Morena, explicó que se trata de un mecanismo que facilita suplir esa ausencia de la cédula de identidad, y para beneficiar a esos millones de menores de edad sólo se requiere de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación (Segob), el Registro Nacional de Población (Renapo) y el INE.

“Estamos listos para que, en el momento en que lo decida la Secretaría de Gobernación, comencemos con nuestra red de casi mil módulos para credencializar a menores de edad. Es la manera más fácil, más sencilla y más barata de hacerlo, porque implicaría solamente un costo adicional, que es el costo del plástico, es decir, 60 centavos de dólar por cada uno, nada más, cuando todo el costo agregado de resguardo, seguridad, informática y depuración ya está subsumido en tres mil 600 millones de pesos”.

Córdova Vianello subrayó que a partir de los convenios que ya tienen firmado con Semefos, con tribunales superiores de justicia en todo el país se han logrado encontrar coincidencias en más de 12 mil 500 casos de huellas tomadas de cadáveres con la base de datos en el padrón electoral.

La credencialización de los menores ayudaría a rastrearlos en estos contextos de violencia y desaparición de personas en México.

El INE salió al paso de esta propuesta, luego de que Gobernación ya lo había intentado, pero fracasó e incluso el recurso que se destinó para las credenciales se fue a la basura, porque se destruyeron decenas de credenciales, como lo documentó Crónica.

El Presidente Consejero recordó que a partir de enero todos los trámites bancarios requerirán una autenticación, incluso, digital que compulsándola con la base de datos del INE permitirá autenticar la identidad de las personas que realizan trámites.

Aseguró que se continuará con la gestión, resguardo, depuración y actualización de la que es, hoy por hoy, la base de datos más grande que existe en el país de datos personales, la más grande en términos biométricos y que no solamente tiene una función electoral.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuélla, afirmó que se revisará con mayor detalle el proyecto de presupuesto del INE para el próximo año.

Destacó que el propósito de estas mesas de trabajo es que los legisladores conozcan el plan de trabajo de los órganos autónomos hacia los próximos doce meses.

En tanto, la petista Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, pidió a Lorenzo Córdova informe cómo es que el presupuesto que solicita está atendiendo las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Señaló que, según datos de la ASF, el costo del proceso electoral por votante es cada vez más caro, por ello, dijo, se requieren de nuevos indicadores y metas para evaluar el funcionamiento del instituto durante las elecciones.

Córdova Vianello pidió a los legisladores, sobre todo de Morena, que tomen en cuenta que cada proceso electoral implica el despliegue y operación de más de 40 sistemas informáticos.

“Aunque el voto no sea electrónico en México, hay 40 sistemas de información que están operando en los procesos electorales, entre otros, el PREP que permite un buen monitoreo y organización de la propia elección. Además de varias decenas más están permanentemente en operación”, explicó el titular del INE.

Indicó que en este rubro están incorporadas todas las medidas de ciberseguridad, entre otras, para proteger también la base de datos de más de 90 millones de registros del Padrón Electoral.

“En 2018, en pleno proceso electoral el INE fue víctima del peor ataque informático del que haya sido objeto una instancia del Estado mexicano, y fue un ataque fallido un par de meses antes de la elección, unas semanas antes de la elección”, precisó.

En la lista de las actividades del Instituto Nacional Electoral, en el cuarto rubro, con una partida de 830 millones de pesos, está la organización de los procesos electorales.

En 2020 se celebrarán elecciones locales en Hidalgo y Coahuila, pero desde septiembre del próximo año tiene que arrancar el proceso electoral, por mandato legal, de las elecciones de 2021 y entre el costo de estas dos elecciones locales y lo que se tendrá que erogar ya para la organización del proceso electoral, estamos hablando de esos 830 millones de pesos, precisó el consejero, que al término de su encuentro con los diputados estimó que el recorte al financiamiento a los partidos debe darse de manera paulatina.