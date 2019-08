El Instituto de Salud para el Bienestar se aprobará a principio de septiembre

“No podemos permitir que sea un proyecto, que por no tener toda la fundamentación, la argumentación y la legislación adecuada no pueda funcionar”, indicó la diputada de Morena

Miroslava Sánchez Galván, promete a hacer todo lo posible porque la austeridad (prevista para 2020) no toque al sector salud.

Con críticas y llamados a repensar el tema, el esquema de salud amlista que promete cobertura universal está a la vuelta de la esquina. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados prevé tener listo el dictamen de proyecto por el que desaparece el Seguro Popular la última semana de agosto para llevarlo al pleno los primeros días de los trabajos del pleno camaral en su periodo ordinario, que arranca el próximo 1 de septiembre.

Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro, señaló que a partir del próximo miércoles se apretará el paso para la elaboración del dictamen que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Ésa es la idea. No podemos permitir que sea un proyecto, que por no tener toda la fundamentación, la argumentación y la legislación adecuada no pueda funcionar”, indicó la diputada de Morena.

Sánchez Galván también dejó entrever que la iniciativa presentada por su coordinador de bancada, puede sufrir modificaciones para que salga un dictamen de creación que les permita en Morena asegurar un modelo de atención en la salud, que dé resultado y que ayude a abatir la desigualdad, la inequidad y todos los problemas de salud que el Seguro Popular no resolvió.

Se comprometió a hacer todo lo posible y también lo imposible porque la austeridad (prevista para 2020) no toque al sector salud.

En tanto, Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, llamó a los integrantes de esta comisión a no actuar apresuradamente y que se escuchen todas las voces que han participado —hasta ahora— en las seis mesas para mejorar el dictamen presentado hace dos semanas por Mario Delgado, líder de los legisladores de Morena.