El melodrama de Venganza Mortal llega a la pantalla chica

Un accidente del pasado y un hijo decidido a cobrar venganza a la mujer que considera culpable, es la trama de Venganza Mortal (Sleeping With My Student, 2019) filme que llega al ciclo de Lifetime Movies.

Bajo la dirección de Tom Shell, la historia gira en torno al melodrama que provoca que Kathy sea seducida por Ian. Una madre que necesita rescatarse a sí misma y a su hija del secuestro de su amante.

Protagonizada por Gina Holden, Mitchell Hoog y Jessica Belk, arranca en un fin de semana de chicas, en el que Kathy Sullivan (Gina Holden) trata de distraer su mente de la separación de su esposo Ben (David Lipper). Kathy se niega, al principio, a la insistencia de sus amigas de tener citas otra vez, pero no puede evitar sentirse intrigada por el apuesto empleado del hotel llamado Ian (Mitchell Hoog).

La actuación de Gina Holden adereza la historia, ya que es experta en poner a sufrir a la audiencia al momento de encarnar a diversos personajes como en el caso de las películas Final Destination 3, Exorcism of Molly Heartly, Fantastic Four, Saw VII, Avalanche o Sharks.

Mientras que en el toque más juvenil, Mitchell Hoog, con tan solo 20 años de edad, es uno de los mejores practicantes de snowboard en su estado (Colorado) y viaja mucho mientras se pone al día con sus clases en línea; quien encontró su vocación en las artes y su pasión por todos los medios artísticos lo inspiró a comenzar el trabajo de filantropía por su cuenta. Anteriormente trabajó en películas como Walk. Paseo. Rodeo (2019) para Netflix, así como Harriet (2019).

Estreno: 16 de mayo

Canal: Lifetime

Horario: 22:00 horas