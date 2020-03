El Metro cargó a las mujeres que llegaban por miles... y sus razones para marchar

Este domingo no fue un domingo cualquiera. Desde temprana hora, las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro llenaron su máxima capacidad. Miles de mujeres salieron de sus casas para dirigirse al Monumento a la Revolución y dar un grito de hartazgo.

Al llegar a la estación Revolución, los andenes comenzaron a atiborrarse y por momentos el flujo para salir se obstruía.

El andén se llenaba y comenzaban a llegar más trenes. Ya carca de las 14 horas, pasaron tres convoyes sin que todas las mujeres que salían de ellos lograran abandonar la estación. Al llegar el cuarto las mujeres comenzaban a gritar: “¡No se bajen!”, sin embargo, las recién llegadas descendieron mientras los policías trataban de conducir el tumulto para que saliera de las instalaciones del Metro.

Pero el riesgo de un accidente se disipó. Las mujeres se condujeron con prudencia y lo evitaron. Entre ellas estaba Elena, una mujer de 25 años que portaba su camiseta morada con la frase “Nos están matando”.

En las manos llevaba una pancarta. Era la imagen de la República Mexicana con una mujer ensangrentada y tendida sobre todo el territorio nacional.

Mientras espera su turno para salir de la estación, relató su historia: dijo tomar consciencia de la violencia desde muy pequeña. Recuerdó que a la edad de seis años su madre le contó que tuvo una tía, Rosario, que murió en Huauchinango, Puebla, a manos de un novio que tenía.

Huauchinango es esa comunidad de la que también es originaria la activista Olimpia Coral Melo, quien impulsó la ley para sancionar la violencia digital.

Mi tía, platicó Elena, tenía solamente 17 años cuando comenzó a andar con un novio que resultó muy violento. La celaba mucho y hasta le pegaba. Un día Rosario decidió dejarlo y fue una noche cuando él la siguió con sus amigos, la violaron y la golpearon hasta matarla.

“Nunca se investigó porque somos pobres, de un pueblo chiquito, incluso los asesinos tuvieron el descaro de ir al entierro y eso me marcó mucho”, comentó; “ser pobres y ser mujeres, nos arrebató la justicia; hay una frase que se me quedó muy gravada, las últimas palabras que mi tía le dijo a mi madre: No tengas novio, no te fíes de los hombres porque son muy malos”.

Elena agregó: “Mi madre vivió su juventud con ese rencor y me lo transmitió a mí. Para nosotras, todos los hombres eran malos, asesinos. Yo crecí con ese rencor hasta que encontré a unos buenos amigos en la prepa, ellos me apoyaron siempre y hasta la fecha siguen ahí. Hoy no están aquí porque no se convocó a hombres, pero están muy al pendiente y se los agradezco”.

En ese momento, la masa de mujeres avanzó y logró salir de la estación del Metro Revolución. Elena se perdió entre la gente, llebaba lágrimas en los ojos, gritaba y uniendo su voz a la del resto de mujeres.