El miedo de Sheinbaum

Por si las dudas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, ya comenzó a tomar medidas contra el coronavirus en sus espacios de trabajo. Por ejemplo, ayer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento hubo gel antibacterial en abundancia y los reporteros que cubren todas sus actividades encontraron que los asientos de la sala de conferencias estaban separados unos de otros a más de un metro de distancia. Se le preguntó a la mandataria sobre la medida realizada, a lo que respondió que sólo era una prueba de lo que pudiera ocurrir en días próximos por la pandemia; incluso adelantó que no descartaría realizar sus conferencias y anuncios oficiales de forma virtual para no contribuir en una posible propagación del coronavirus. Ahora sí, que el miedo no anda en burro.

Incierto futuro del Verde en el Congreso

Hace dos semanas causó revuelo una fotografía en la que el diputado panista Mauricio Tabe y el presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos, compartían mesa con integrantes del Partido Verde; incluido el experredista Leonel Luna. Quienes los conocen de inmediato pensaron que algo estaban cocinando para tratar de hacerle contrapeso a los morenistas en el Congreso de la Ciudad de México, que, con su mayoría, lo tienen apresado y también paralizado. Nos dicen que ya comenzaron a mover las piezas del ajedrez y su primera intención es desaparecer la bancada del Verde Ecologista en Donceles. Sí, el señor Jesús Sesma pretende que sus únicas diputadas, Alessandra Rojo de la Vega y Teresa Ramos Arreola, se conviertan en independientes, y con esa jugada dejen de ser comparsas de los morenistas, quienes con presiones y acuerdos las manejan a su antojo. Pero sobre todo esta primera decisión sería una muestra de que la oposición no está dispuesta a permitir que el Congreso siga secuestrado y estancado por las malas decisiones morenistas, que por cierto están encaminadas a todo, menos a sacar el trabajo legislativo.

Líder de La Meche se lleva todo el pastel

Ahora que el tema de la reconstrucción de la Nave Mayor del Mercado de la Merced se está poniendo al rojo vivo por eso del retraso en las obras, nos dicen que el Gobierno de la Ciudad ya tiene detectado a un vivales que se está agenciando los lugares que las autoridades destinaron para la reubicación de los locatarios. Se trata de Edgar Mendieta, un líder de comerciantes que está entregando a su conveniencia los lugares que les proporcionó la Secretaría de Desarrollo Económico a los afectados por los incendios. Según nos cuentan, el señor Mendieta se apropia de los espacios utilizando a familiares y amigos como prestanombres, sobre todo a quienes lo apoyan en sus decisiones; los que no piensan como él, no tienen cabida en los lugares que les está entregando el Gobierno de la Ciudad. Así se manejan las cosas en La Meche.

