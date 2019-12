“El Ministerio Público falla porque no rinde cuentas al denunciante”: Luis de la Barreda Solórzano

Existen muchos casos de injusticia en México y aunque esto depende de muchos elementos, el trabajo del Ministerio Público es fundamental y en muchos casos no cumple su responsabilidad porque trabaja con capacitación deficiente, malos horarios, malos sueldos, tecnología obsoleta, poca autonomía y, sobre todo, sin una supervisión externa y sin la obligación de rendir cuentas a las víctimas y a los denunciantes. Así lo explica a Crónica el abogado Luis de la Barreda Solórzano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coautor de la nueva propuesta que esa universidad envió al Presidente de la República, a los gobernadores y los congresos nacional y locales para reformar al Ministerio Público.

Especialista en Derecho Penal y adscrito actualmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, De la Barreda Solórzano fue el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), creada en 1993. Ahí se desempeñó durante dos periodos consecutivos de cuatro años. A partir de esa experiencia, aclara que en este país sí hay numerosos casos donde se ha logrado justicia y agrega que es mentira que se necesite entrar a la corrupción para tener una carrera exitosa dentro del Derecho.

“Hay muchas injusticias, pero la justicia en México sí es posible. Yo tengo compañeros abogados que dicen: ‘Si todo es corrupción, pues yo también me voy a corromper para salir adelante’. Ése es un pensamiento mediocre. Es falso que todo sea corrupción. Hay gente que nunca se ha corrompido. Lo sé, me consta. Hay gente que se quiere lo suficiente como para no participar en la corrupción. Hay quienes simplemente no participan ni se prestan a injusticias y hay quienes luchan contra éstas. Para que lleguemos a ser un país donde prevalezca la justicia, tenemos que trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo y tener mucha lucidez para dar los pasos acertados”, indica el académico que fundó y dirige el Programa Universitario de Derechos Humanos, responsabilidad que concluirá el próximo miércoles 5 de diciembre.

El primer Ombudsman capitalino recuerda como ejemplos de grandes triunfos en la lucha por la defensa de los derechos humanos la recomendación para que se realizara el primer juicio por tortura en México; la liberación de personas inculpadas injustamente en asesinatos —como en el caso Paco Stanley—, el establecimiento de albergues para protección de mujeres maltratadas y la reducción de los intereses prendarios de casas de empeño, como el Monte de Piedad.

Reformar el MP. Nacido en la Ciudad de México, Luis de la Barreda Solórzano recuerda su infancia transcurrida en los alrededores de la calle Chopo, en Santa María la Ribera. De ahí la claridad con la que trae a su recorrido de memorias el esqueleto de dinosaurio que se podía ver a la entrada del ex Museo de Historia Natural (actual Museo Universitario del Chopo) o las películas de Pedro Infante, Charles Chaplin, el Gordo y el Flaco o “el mejor Tarzán”, Johnny Weissmüller, en los cines Majestic y El Piojito, frente a la Alameda de Santa María la Ribera.

Muy joven decidió estudiar derecho y especializarse en el área penal. Ya había terminado sus estudios básicos en la Secundaria 1 y en la Preparatoria 1, en el Centro Histórico, cuando ingresó a la Facultad de Derecho. Ahí comenzó a trabajar como “proyectista” de sentencias en juzgados y adquirió bastante experiencia sobre los problemas a los que se enfrentan los impartidores de justicia, pero sobre todo las víctimas y denunciantes.

La experiencia acumulada a lo largo de casi 50 años dentro del derecho mexicano está depositada en la propuesta de la UNAM para reformar al Ministerio Público.

Esa propuesta contiene acciones claras, concretas, precisas, detalladas, viables y eficaces para superar los vicios de ese organismo.

En esta propuesta del Programa Universitario de Derechos Humanos se pide que la estructura del Ministerio Público cuente con cuatro componentes: 1) fiscales o agentes del Ministerio Público; 2) Policía de Investigación sólidamente preparada para investigar los delitos, y tan confiable que pueda recibir denuncias, incluso desde una tableta; 3) un Instituto Nacional de Ciencias Forenses con autonomía; y 4) un consejo de procuración de justicia que supervise lo que hace el MP y que proponga medidas de mejora continua.

“Una de las ideas centrales es que los aspirantes a trabajar en el Ministerio Público, pues así como para ser cardiólogo no basta con tener la carrera de cirujano, para ser agente del Ministerio Público no debería bastar con tener el título de abogado. Debería haber una especialización de por lo menos dos años para ser agente, o policía de Investigación o perito. Ésta debe ser la formación inicial pero luego debe haber una capacitación constante, como ocurre con los médicos o con los abogados litigantes. La capacitación debe estar presente en toda su vida profesional”, indica el expresidente de la CDHDF, quien hace años recibió la Medalla de Caballero de la Legión de Honor, del gobierno de Francia, por su defensa de los Derechos Hunanos.

Otro tema cardinal de la propuesta de la UNAM es la necesidad de que el MP sea supervisado y vigilado por los ciudadanos y por órganos de profesionales.

“Durante mucho tiempo, los agentes del Ministerio Público no tenían ninguna supervisión y hacían lo que querían y eso es lo que propiciaba que una averiguación previa pudiera durar años, porque entre una diligencia y otra podían pasar meses. Entonces, nosotros proponemos que el propio denunciante controle la fase de la investigación, presentando su denuncia por internet —para lo que habría que tener computadoras para ese servicio en cada delegación— y que pueda seguir la evolución de la investigación y que tenga las puertas abiertas para quejarse con el superior jerárquico de los agentes si no avanzan las diligencias en la carpeta de investigación”, añade.

La propuesta también presenta detalles para mejoras en horarios laborales, salarios y apoyos tecnológicos para los MP.

“Estamos conscientes de que esta propuesta se puede presentar con muchos obstáculos para materializarse. La buena noticia es que ya nos han buscado de la oficina del Fiscal General de la República para hablar sobre ella, pero además sabemos que muchas veces las propuestas tardan en adoptarse, pero si están bien documentadas, son lógicas y claras terminan por hacerse realidad, como cuando los monjes de la Edad Media escriban sus propuestas de normas de conducta y ni siquiera había imprentas, pero con el paso de los años terminaron sentando las bases del derecho contemporáneo”.

ÉTICA AUTÓNOMA. Hace pocos años, De la Barreda Solórzano sobrevivió a un coma diabético. Sus niveles de glucosa en sangre superaron los mil puntos, cuando otras personas han perdido la vida con 800 u 850 puntos de azúcar en sangre.

“Esto me hizo revalorar mucho la vida y ahora trato de vivir con la conciencia de que cada minuto puede ser el último. He sido un hombre con grandes privilegios en la vida, familiares y profesionales. Tengo una mujer que quiero mucho, tres hijos con los que tengo muy buena relación y con quienes me llevo con muy buen humor, y un nieto de cinco años con el que disfruto mucho pasar tiempo porque sé que la infancia termina muy rápido”, dice el autor de 24 libros sobre combate a la tortura, análisis jurídico del aborto, defensa de los derechos humanos y análisis de los penales y el Ministerio Público. Algunos de sus libros están dirigidos a estudiantes de secundaria y otros a público general para que conozcan y defiendan sus derechos.

Como parte de este esfuerzo por educar ha sido su trabajo por defender a toda costa la aplicación de los derechos humanos, aunque haya tenido como resultado enemistades y ataques públicos.

El caso más sonado fue su confrontación con el exprocurador del Distrito Federal, Samuel del Villar, con el que tuvo una fuerte confrontación por poner en duda que las personas que originalmente fueron culpados del homicidio del conductor de televisión Paco Stanley fueran los verdaderos culpables. Finalmente estas personas fueron liberadas al demostrarse que se habían fabricado las pruebas para inculparlos.

“Cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue la experiencia profesional más inolvidable de mi vida. Era una maravilla hacer una recomendación y que se cumpliera, porque en el ámbito académico puedes decir muchas cosas sin que pase nada y en la Comisión hacíamos una recomendación y se cumplía, pero cuando llegó el PRD al gobierno, eso fue distinto. Era el discurso, más o menos, como el que estamos escuchando hoy: quienes les hacen una crítica son “las fuerza oscuras”.

Ante este tipo de escenarios complejos, De la Barreda dice que quien busca la verdadera impartición de justicia debe mantener su compromiso, aunque esto implique recibir ataques e intentos de desprestigio público.

“El comportamiento ético no se adopta para quedar bien con los otros, se adopta para ser congruente con uno mismo y con la imagen de lo que queremos llegar a ser porque hay un juez que nunca se llega a engañar: el espejo, que es la manifestación visual de la conciencia. La ética es como la higiene, si uno no se lava las manos después de ir al retrete, es altamente probable que sufra las consecuencias de andar con gérmenes. La ética y la higiene no es algo que uno puede simplemente ignorar o en lo que uno se puede autoengañar”.

DEFENSA HISTÓRICA. Uno de los casos que más marcaron su vida pública y familiar fue la lucha jurídica para defender a su padre, el capitán Luis de la Barreda Moreno, quien se desempeñó como funcionario de la Dirección Federal de Seguridad, cuando tuvo lugar la matanza estudiantil de 1968 y el Halconazo, de 1971. Se le imputaron siete cargos penales relacionados con la matanza del 2 de octubre de 1968, las desapariciones forzadas cometidas durante la llamada Guerra Sucia y con la muerte del presunto guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Jesús Piedra Ibarra, hijo de la activista Rosario Ibarra de Piedra, a quien se llegó a considerar el desaparecido político más buscado de México.

En ese momento, Luis de la Barreda Solórzano hizo un profundo estudio y argumentación para demostrar que su padre no había tenido responsabilidad de hechos que le imputaban, pues en octubre de 1968 estaba hospitalizado, y en otros hechos que le imputaba el entonces titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, se le acusaba de dirigir y enviar órdenes a personal que no estaba bajo su autoridad. Finalmente, ninguna acusación prosperó.

A menos de una semana de entregar su cargo como titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barreda Solórzano dice que seguirá trabajando para la construcción de una sociedad donde la aplicación de la justicia sea realidad y parte de elle es la atención que se ponga a la propuesta de reforma del Ministerio Público.