El "modito" autoritario

La pretensión de otorgar facultades al presidente para reorientar de forma discrecional el Presupuesto de Egresos con el pretexto del combate al covid-19, representa una clara violación a nuestro marco constitucional. La derrota política que le propinó la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a esta iniciativa autoritaria fue acallada utilizando como pretexto las “recomendaciones” sanitarias del demagogo López-Gatell. El dictamen presentado por los diputados de Morena autoriza al presidente la reasignación de 610 mil millones de pesos –el 10% del gasto neto total aprobado en el presupuesto del año en curso- para ser utilizados conforme al cambiante criterio presidencial. Es claro que los diputados del partido oficial seguirán intentando imponer esta iniciativa de acuerdo con las órdenes que recibieron del Poder Ejecutivo. La característica más evidente de los sistemas autoritarios es el desprecio de la legalidad.

El gran politólogo español, Juan Linz, afirmó que los regímenes autoritarios son sistemas de pluralismo político limitado donde los dirigentes no dan cuenta de sus acciones y no se basan en una ideología articulada sino en mentalidades específicas, en ellos el líder y su pequeño grupo ejercen el poder dentro de límites mal definidos a nivel formal, pero de hecho bastante predecibles. De acuerdo con esta definición las organizaciones autorizadas para mantener y ejercer el poder político deben ser legitimadas por el líder. Además, sus dirigentes son cooptados entre quienes demuestran ciega lealtad a los principios del régimen autoritario. Después de décadas de declive, el autoritarismo aparece de nuevo.

Los estudiosos de la política comparada informan que un tercio de los países del mundo actualmente está dirigido por gobiernos autoritarios que comparten rasgos comunes: nula transparencia en sus decisiones, hostilidad hacia los medios de comunicación, propaganda generalizada patrocinada por el gobierno y construcción de la ilusión de haber alcanzado una sociedad ideal. La política informal es la norma y aunque las reglas existen no guían los comportamientos en la práctica. La motivación central de los líderes autoritarios es permanecer en el cargo el mayor tiempo posible y para lograrlo recurren a una variedad de tácticas incluida la anulación de las elecciones, la ampliación de los límites del mandato presidencial y la exclusión de los grupos opositores.

En los regímenes autoritarios el poder se concentra en las manos de individuos excéntricos como Muamar el Gaddafi en Libia quien declaró: “la ejecución es el destino de cualquiera que forme un partido político”, Vladimir Putin en Rusia que afirmó: “soy el líder de este Estado, soy el jefe de este Estado, y la división de poderes se basa en esto”, Kim Jong Un de Corea del Norte: “tengo el botón nuclear en mi despacho”, Rodrigo Duterte de Filipinas: “solo porque seas periodista no quedarás excluido de los asesinatos”, Nicolás Maduro de Venezuela: “los capitalistas especulan y roban como nosotros” o Jair Bolsonaro de Brasil: “yo soy favorable a la tortura y tú lo sabes”. Por ello el reclamo de López Obrador a los empresarios: “no me gusta su modito” no sorprendió.

Los líderes autoritarios son jugadores con veto porque todas las decisiones requieren de su apoyo y las políticas principales no pueden aprobarse sin su consentimiento. El intento fallido del Poder Ejecutivo para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través de su “congregación de imbéciles obedientes” en el Poder Legislativo, marca un claro indicio del carácter autoritario de la 4T.

isidroh.cisneros@gmail.com

Twitter: @isidrohcisneros

agitadoresdeideas.com