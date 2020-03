Un #8M con olor a muerte; "ni una más" retiembla en su centro esta tierra

Esta manifestación del 8 de marzo huele a muerte. Son tantas, tantas, tantas... las familias, las madres que van con nietos llorando por sus madres ausentes, vidas arrebatadas en todos los círculos sociales.

El sol no pesa en el cuerpo, pesa el recuerdo de las vivas. "¡Mujer, hermana, si te pega no te ama!" Hay que gritarlo tanto que se oiga en aquellas que no vienen a esta manifestación y no se hacen escuchar.

"¡Porque nooo. Te dije que noooo. Mi cuerpo es mío, tengo autonomíaaa!".

Vivas se las llevaron. Hoy retiembla su miedo en voz de sus seres queridos, de sus amigos, porque "¡no fue suicidio, fue feminicidio!".

Son contingentes morados y negros. Huele a muerte. Y reclaman justicia por ni una más.

Al medio día arribaron miles de mujeres ataviadas de color morado y verde al Monumento a la Revolución, sin embargo, no están todas.

Es evidente que la presencia de hombres está restringida. Esta convocatoria en la que prácticamente se ven únicamente mujeres y los hombres son una ínfima minoría, podría superar cualquier otra vista hasta ahora en la Ciudad de México.

Los colectivos feministas hacen escuchar sus voces a todo pulmón mientras cantan y gritan consignas en contra del machismo y del sistema que las ha reprimido durante tanto tiempo.

"¿Qué tan fuerte hay que gritar para que reacciones, hombre?" es una de las consignas que se leen en alguna de las mantas de los contingentes organizados que arriban al Monumento.

Los coros de mujeres están en la calle, especialmente la de las jóvenes, las mismas que lucen agresivas a ojos de muchos, a las que se les ha condenado a vivir acosadas en el transporte público, el trabajo y la escuela.

Las jóvenas, vibrantes, lucen evidentemente emocionadas, la convocatoria romperá seguramente aquel récord de la marcha de Mara, la chica asesinada en un taxi "seguro".

Y el grito de "pinche gobierno, cuéntanos bien" surge en los contingentes que seguramente están cargados de votos a AMLO en 2018. Pero 2019 y este 2020 han roto algo en ese idilio entre las jóvenes que quisieron un cambio radical y un hombre viejo, político a la vieja usanza, que insiste en gritar "vivan las mujeres y los hombres".

Alevosas y alegres, gritan en esta plaza del Monumento a la Revolución -donde son una mayoría de 95 por ciento- contra la policia, contra los gobiernos y contra el patriarcado.

Nunca habían estado tan cerca de algo que debió haber llegado hace décadas.

Son las 14:00 horas y la plaza ya no es suficiente, las calle laterales están bloqueadas por las que intentan entrar y las que ya están formados para iniciar la marcha.

Con información de Arturo Ramos y Eloísa Domínguez

ijsm