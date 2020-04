El mundo ante el coronavirus

Nicolás Domínguez Vergara *

Desde principios del año 2020, el coronavirus COVID-19 ha infectado rápidamente a personas de varios países del mundo y ha causado que los negocios de varias industrias cierren temporalmente. Muchos de los negocios que no tenían las herramientas para que sus trabajadores trabajaran a distancia están pagándolo muy caro y en algunos casos quebrarán. Aunque son sobre todo los trabajadores de oficina los que tienen la habilidad de trabajar en línea, pero no aquellos que realizan un trabajo físico.

Esta pandemia ha mostrado que mucha gente en el mundo no tiene seguro médico, ni seguridad social y ni siquiera agua limpia para lavarse las manos las veces que sea necesario y que la gente rica no está a salvo si la gente pobre sin seguro médico se enferma, porque los puede infectar. Durante esta crisis, muchos trabajadores mostraron que son indispensables, como médicos, enfermeras, operadores de tractocamiones, choferes de autobuses, conductores del Metro, empleados de paqueterías, repartidores de comida a domicilio, policías y militares, entre otros que llevan a cabo trabajos físicos. Otros también son indispensables, aunque quizá no son tan visibles como los que hacen posible que tengamos electricidad, agua, internet, gasolina, gas LP y servicios bancarios seguros. De hecho, todos los trabajadores son indispensables y en los pueblos donde hay trabajos buenos y suficientes debiera haber menos emigración, violencia y carencias.

La crisis ha mostrado que se necesita más automatización durante epidemias en tiendas, cafeterías, restaurantes y universidades, con el fin de evitar el contacto físico entre los clientes o usuarios y los trabajadores, aunque eso llevará tiempo en países en vías de desarrollo, además de que eliminaría trabajos. Aunque ya existen cadenas de supermercados en donde ya se evita el contacto de los trabajadores con los clientes. A falta de un ingreso básico seguro muchos trabajadores informales se arriesgan a contraer el virus al trabajar en las calles.

Algunos países han usado tecnologías de Big Brother, como son drones y los teléfonos celulares de los individuos para seguirlos, monitorearlos y controlar sus actividades y en algunos lugares las autoridades confinan a sus habitantes. En muchos países los gobiernos conminan a la gente a usar el transporte público con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en muchas ciudades durante los días de esta crisis, usar el transporte público es arriesgado, en algunas horas, por el congestionamiento al existir alguna demanda y reducir el servicio, por lo que el transporte privado es más conveniente y saludable.

La contaminación del aire se ha reducido porque el consumo de bienes y servicios en América, Asia y Europa disminuye; a menor consumo, menos emisiones contaminantes. A menor uso de los combustibles fósiles se generan menos gases de efecto invernadero; aunque el crecimiento en el producto interno bruto de los países es directamente proporcional al incremento de los kilómetros recorridos por tonelada de las cargas transportadas en las carreteras. También los viajes largos en automóvil y avión se han reducido.

Aunque al terminar la crisis, al acelerar la recuperación económica se incentivará, otra vez, el uso de los combustibles fósiles en detrimento de medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y uso de fuentes renovables de energía. El racismo, contra las personas de rasgos asiáticos se ha acentuado en varios países del mundo como resultado de que en China surgió el brote de la epidemia.

En el mundo educativo, no todas las universidades de todo el mundo tienen las herramientas para enseñar de urgencia con cursos en línea, ni sus profesores están capacitados para enseñar en esa modalidad, ni todos sus estudiantes tienen computadora e internet, ni es necesariamente la mejor modalidad de aprendizaje para todos ellos, ni todo el material de muchos cursos se puede enseñar por internet y quizá tampoco sus planes y programas de estudio están aprobados para una enseñanza-aprendizaje en línea.

Las instituciones educativas de todo el mundo deberían proveer de seguro médico a sus estudiantes para protegerlos y avanzar en la educación en línea para futuros casos de pandemias o de desastres que podrían surgir por el cambio climático. Además las instituciones de educación superior deben encontrar maneras de apoyar a sus estudiantes que trabajan y que perderán sus trabajos, para evitar su deserción; esto requeriría de apoyos extraordinarios, o sea de reajustes o redistribuciones presupuestales sobre todo en las instituciones públicas.

La desigualdad en el acceso a las pruebas de contagio y a la atención médica ha mostrado la enorme desigualdad social y económica en el mundo, que crecerá debido a esta epidemia porque muchas familias lo perderán casi todo.

A un enemigo tan diminuto, contagioso y peligroso, como el coronavirus, solamente se le puede derrotar con ciencia y tecnología y con el apoyo de la población para distanciarse físicamente. Otra vez se ha demostrado la vulnerabilidad de países que no tienen la capacidad para adaptar o desarrollar tecnología rápidamente, como la necesaria para fabricar respiradores y medicinas y de depender mucho de la manufactura de piezas de muchos productos en países del oriente.

Por la falta de planeación de largo plazo de muchos países y los fuertes intereses del mercado se debate si la economía es más importante que la salud de los habitantes. La crisis muestra claramente fracasos de la globalización y sobre todo del modelo capitalista, como el descuido del sector salud en muchos de los países y puede ser el inicio del surgimiento de modelos económicos que podrían conducir a una menor desigualdad o que por el contrario lleve a que los privilegiados refuercen su dominio en el mundo. Lo más seguro es que el mundo siga un desarrollo entre estas dos opciones, sin que exista rendición de cuentas de algunos gobiernos del mundo por no tomar las acciones pertinentes a tiempo para proteger a sus gobernados, hasta que alguna epidemia más peligrosa que la presente o los estragos por el cambio climático obliguen a encontrar una salida mundial conjunta que garantice mejorar el bienestar de toda la humanidad, especialmente el de los más vulnerables, que son los más pobres, sobre todo las mujeres pobres. Como el cambio climático ya está ocurriendo, es cuestión de unos pocos decenios para que las sociedades de todo el mundo diseñen maneras de enfrentarlo efectivamente, porque la tierra es el único barco en el que vamos todos.

*Profesor-investigador del Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)