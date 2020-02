El mundo debe prepararse para una eventual pandemia por coronavirus: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó al mundo a prepararse para una "eventual pandemia" del nuevo coronavirus.

"Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia", alertó.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, abordó la pregunta que muchos se hacen en relación a si la propagación internacional del virus requiere que la organización eleve el nivel de alerta y pase a considerarlo una "pandemia", es decir de alcance global.



Sostuvo que no ha llegado el momento de tomar tal decisión en vista que de "no estamos observando una enfermedad propagada a gran escala" y que "en la situación actual el término pandemia no se justifica".



La cifra más actualizada de casos indica que el número de infectados en China es de 77.362 casos, de los cuales 2.618 han fallecido, precisó Tedros.



A pesar de esas elevadas cifras, Tedros afirmó que reflejan una reducción significativa de nuevos casos (460 enfermos y 150 muertos en las últimas 24 horas), lo que los especialistas de la OMS consideran como una prueba de que el virus puede ser contenido.



Una misión de la OMS acaba de concluir dos semanas de misión en China, donde su responsable compareció ante la prensa y expuso la tendencia sostenida a una disminución de contagios.



Tedros dijo que esa misión ha logrado determinar que en Wuhan, lugar donde se originó la epidemia, la tasa de mortalidad ha sido hasta ahora de 2,4 % mientras que fuera de esa jurisdicción se reduce al 0,7 %.



Ryan explicó que si estos porcentajes parecen diferir de los números absolutos de fallecidos puede deberse a que "solo se están detectando casos severos y las muertes están sobrerrepresentadas".



Sobre las voces que se han levantado en Europa para que se establezcan controles de frontera para evitar la propagación del coronavirus desde Italia, Ryan dijo que la Unión Europea y Suiza (país fronterizo con Italia) "están trabajando juntos para mantener las fronteras abiertas y manejar este riesgo colectivamente".



Ryan reconoció que una de las grandes incógnitas que persisten "es la dinámica de la transmisión del virus", porque mientras la reducción de casos en China es una realidad, lo opuesto está ocurriendo en Corea del Sur.



Aunque siguiendo el razonamiento de Tedros en el sentido de que el mundo "no está en una pandemia", el médico recalcó que "es momento para prepararse para ella".



"Es muy pronto para declarar una pandemia, seguimos intentando evitar esa eventualidad, así que concentrémonos en prepararnos para detectar casos, tratarlos, hacer un seguimiento de contactos y poner en marcha cinco y seis medidas de contención claves", indicó.