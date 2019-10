El narco está matando a las lenguas indígenas: socióloga

Expuso en su lengua madre que le “parte el corazón” que ya no es posible vivir en sus tierras debido a que el narcotráfico ha desplazado a sus hablantes

¿Hay que empezar a crear palabras para hablar de las AK-47 o las bazucas o las granadas?”, se preguntó la antropóloga social Selene Yuridia Galindo Cumplido, originaria del municipio del Mezquital, Durango, y hablante de la lengua O’dam ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde expresó que a los hablantes de estas lenguas lo está matando el crimen que genera el narco.

Galindo Cumplido subió a tribuna como invitada a representar a los hablantes de O’dam en el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, donde expresó que nos olvidamos (en México) de que las lenguas no existen en abstracto, sino por quienes las hablan. “¿Quiénes hablarán las lenguas indígenas en un futuro? ¿Los exiliados? ¿Los que tuvieron el privilegio de irse?”

“Cuando a los hablantes nos están matando. Nos están despojando de todo aquello que nombramos. Pareciera que nadie hace nada, porque los que luchaban ya fueron asesinados antes de que algún periódico local lo registre”.

Argumentó que no se puede hablar de revitalización lingüística si los acuerdos entre gobiernos y narco tienen como “daños colaterales” las muertes, las pérdidas de los territorios y gente.

La socióloga dijo en su lengua madre que le “parte el corazón”, porque ya no es posible vivir en sus tierras debido a que el narcotráfico ha desplazado a sus hablantes.

“Una guerra sin sentido ha formado parte de nuestra historia familiar, de nuestra historia comunal durante la última década, y éstas fueron las consecuencias”, soltó a los legisladores, cuando una de las bancadas más vacías era la del PAN, cuyo partido dirigió la administración federal con Felipe Calderón como Presidente, y quien declaró la guerra al crimen organizado y militarizó al país.

La emotividad de Selene Yuridia Galindo la advirtieron solo unos cuantos que la escuchaba: “Me hubiera gustado poder hablar sobre la lengua en sí, las cosas bonitas de ella, pero hay un asunto más urgente al que siempre llegaban mis pensamientos: la vida misma. Y la lengua forma parte de ella”.

Dijo que cuando escucha la palabra o’dam, entonces sí, le vienen recuerdos: “El primero es, sentada en unas piedras afuera de la cocina de mi abuela, mientras mi papá me enseñaba una canción. Hoy en día esa cocina ya no está, mi papá ya no está. Muchas cosas han cambiado”.

“Yo tengo el privilegio de recordar que hubo un antes de esa violencia. Nuestras lenguas están atadas a un territorio al que ya no podemos acceder, a una casa a la que ya no podemos volver, a todo lo que está o estaba ahí que ya no podemos nombrar, que nos duele nombrar”, reprochó la antropóloga.

Cuestionó si hay un interés real en el rescate de una lengua si la primera preocupación de su gente es sobrevivir. Indicó que si se tenía que rescatar el o’dam para los jóvenes sicarios que son desechables.

“Si no se acaba con esa guerra contra el narco que nos está matando a todos, ¿cuál es el fin de preocuparnos por el fortalecimiento de las lenguas si, además, no nos preocupamos por la vida de las personas que las hablan?”, dijo en su mensaje la joven antropóloga.