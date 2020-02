“El neoliberalismo, detrás de feminicidios”: AMLO

Es muy lamentable que esto suceda, señaló el presidente López Obrador en torno a los feminicidios y el infanticidio que conmocionó a la Ciudad de México “y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo”.

“Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal”, explicó el Presidente de la República. “Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal”.

Señaló que hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país y que si no ha llegado más lejos es “porque México es un país con una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales, pero fue mucha la descomposición que produjo el individualismo, el egoísmo, el predominio de lo material”.

“ES ESTADO DE PRETEXTO, NO DE DERECHO”. Al ser cuestionado sobre implicados en casos de corrupción, el Presidente se negó a dar nombres para respetar el debido proceso, aunque aprovechó esto para indicar lo que, a su juicio, está pasando con la liberación de presuntos criminales:

“Hoy en la mañana, cuando analizamos cómo actúan jueces y magistrados, que utilizan pretextos, que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, se acuñó una frase que me gustó: ya no es debido proceso, sino el debido pretexto. Pero bueno, por debido proceso no puedo decir quiénes, porque vamos a proceder, estamos procediendo legalmente”.