“El nuevo etiquetado ha comenzado a hacer mucho ruido y sí comienza a despertar conciencia en la gente”: especialista.

La conciencia del daño que hace la “comida chatarra”, y el cuidado que se debe tener en el consumo de estos productos comienza a tomar mayor claridad, si por ejemplo le dicen de manera muy puntual, que una bolsa de papas fritas pueden exceder el contenido de sal necesario para un adulto durante todo el día, lo cual podría significar serios problemas a la salud, para una persona con problemas de presión arterial alta.

Cabe mencionar que si a azúcar se refiere, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo de azúcar, para una persona con un índice de masa corporal (IMS) normal -sin obesidad ni sobrepeso- no debe superar el 5 por ciento de la ingesta calórica diaria, es decir unos 25 gramos aproximadamente, y los productos procesados superan por mucho tal recomendación. Para el caso de la sal, la recomendación es que sea menor a 5 gramos, diarios, es decir, menos de una cucharadita de café.

O en el caso de los refrescos, la mayoría de estos se endulzan en gran parte con jarabe de maíz de alta fructuosa y el problema, es que la fructuosa sólo puede procesarla el hígado en donde se comporta como una grasa, y debido a que el cuerpo no utiliza fructuosa como una fuente de energía, entonces ésta sólo contribuye al incremento en el peso del individuo y en consecuencia a desarrollar diabetes mellitus tipo 2.

En este mismo sentido, Crónica obtuvo el testimonio de Rafael, un hombre de 35 años, y quien hace tres años y medio fue trasplantado de riñón: “Durante algún tiempo estuve tomando agua de determinada marca, pero la verdad es que nunca logré llegar a la meta de tomar tres litros de agua diarios, que es lo recomendable para que el nuevo riñón trasplantado trabaja sin esforzarse demasiado: me sentía cansado, pesado, como abotagado, hasta que cambié de marca por una que me dijeron era más ligera y sí, la verdad es que el cambio fue notorio y si logré llegar al objetivo de los tres litros de agua al día”, comenta.

El nuevo etiquetado en alimentos que se aprobó, aunque aún no entra en vigor, busca simplificar la información nutrimental de los alimentos procesados, a través de la propuesta de usar octágonos en los que de manera muy simple y sencilla se informe si el producto tiene: alto contenido en azúcar, en grasa totales, en sodio o en grasas saturadas.

Así lo explicó en entrevista con este diario la nutrióloga María Guadalupe Montes Casillas especialista en nutriología clínica y maestra en ciencias de la salud y educadora en diabetes, quien recordó que en enero pasado se aprobó el nuevo etiquetado, sin embargo todavía hay mucho camino por recorrer.

“Lo realmente importante es que el consumidor en cuanto tomé un producto va a poder saber si es alto en sodio para el caso de los hipertensos, o en azúcares para los diabéticos y aprenda a tomar mejores decisiones”.

POCA INFORMACIÓN, EN PAíS DE GORDOS. En este sentido, puntualizó que este apenas es el primer paso de muchos por darse todavía, hacia un México realmente saludable, si se toma en cuenta los altos niveles de obesidad y sobrepeso en perjuicio de la población adulta:

Siete de cada 10 adultos mayores de 20 años tienen obesidad o sobrepeso, lo cual coloca a nuestro país, como el segundo a nivel mundial con mayor prevalencia de esta condición, mientras en infantes y adolescentes ocupamos el nada honroso el primer lugar en el orbe, ya que uno de cada tres niños de entre cinco y 11 años de edad también sufre por esta condición.

La doctora Montes Casillas, refirió que en Chile tienen tiempo de haberse adoptado este nuevo etiquetado con buenos resultados, incluso los niños están tomando mejores decisiones y ayudan a sus papás “el gran incentivo en nuestro país, es que eventualmente los niños comenzarán a educarse desde muy pequeños para tener una alimentación más sana e irán aprendiendo a tomar mejores decisiones”.

NOS CUIDAMOS CUANDO YA ENFERMAMOS. Comentó que muchos de sus pacientes acuden a que les explique cómo entender los etiquetados, porque desafortunadamente muchas de las veces hasta que pasan las cosas buscamos soluciones “como a quien recién es diagnosticado con diabetes, hasta entonces empieza a preocuparse por lo que va a comer, a quien recién acaba de ser diagnosticado con problemas renales, el peligro de la sal para el hipertenso y lo más triste es que cuando estamos sanos no se tiene esta conciencia de que debemos cuidarnos.

Ante ello, aseveró que cuando se tiene acceso a la información “es mucho más sencillo tomar buenas decisiones que cuando estamos en tinieblas, y en este sentido, si considero que el nuevo etiquetado ha comenzado a hacer mucho ruido y sí comienza a despertar conciencia en la gente”.

Asimismo, recomendó que en toda vida y alimentación saludable no deben haber restricciones absolutas, sino implementar pequeños cambios paulatinamente, aprender a moderar las cantidades e incluso aprender a compartir, de tal suerte que si entonces compro un paquete de galletas y comparto, entonces ya no me comí todas yo sola, lo mismo sucede con el ejercicio, no es lo mismo comenzar con 10 minutitos diarios e ir incrementando el tiempo, que hacer una hora completa y que al tercer día no se puede uno ni mover”.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VIDA. En todo este contexto, Rafael Espino de 35 años y quien se dedica al comercio, contó que en 2009 tuvo una gripe que se le complicó y terminó con una infección mal tratada que acabó afectándole los riñones, por lo que en 2009 y los siguientes siete años estuvo en hemodiálisis, en esperaba un riñón.

“Todo comenzó porque comencé a cansarme mucho, la tonalidad de mi piel cambio y tenía hinchados las piernas y los pies, por lo que de mi trabajo me mandan al hospital donde me hicieron estudios y lo primero que salió fue la presión alta, pero la bacteria ya estaba avanzada y yo ya requería diálisis y después hemodiálisis cada tercer día”, dijo.

Sin embargo, un mal procedimiento administrativo, y una complicación que lo puso en peligro de sufrir un infarto, lo llevó a atención de urgencias en el Seguro Social, en donde al darse cuenta de su estado, y luego de una serie de preguntas, se dieron cuenta que Rafael no estaba en la lista nacional de espera, para trasplante de órgano.

En ese momento comenzó a llevar una vida más saludable en espera del órgano, el cual llegó más pronto de lo que esperaba “duré 6 meses en protocolo y gracias a Dios en un mes 20 días recibí el riñón, eso fue hace ya tres años y medio.

En este ir y venir, abundó, y ahora con el nuevo etiquetado para alimentos procesados, Rafael resaltó que va a ser algo muy positivo para muchísimas personas, “porque hay información que uno como consumidor no entiende bien y la verdad es que uno no le pone atención porque no sabe qué significa”.

Ahora, como paciente trasplantado, lamenta la falta de información, tanto en etiquetados, de los profesionales de la salud, y sociedad en general, y recordó que “cuando yo salía de la hemodiálisis me recomendaban que si se me bajaba la presión me tomara un refresco de cola… Y son situaciones que a mí me fue afectando y no sabía que eso me hacía daño”.

“Es una responsabilidad compartida, porque ni el fabricante pone todo lo que contiene un producto ni el consumidor se preocupa por mirar qué se está comiendo”. Ahora Rafael lleva una vida más saludable, ha dejado de lado el refresco de cola, las frituras, “me cuido mucho de lo que como, porque ya el sólo hecho de no tener que estar yendo cada tercer día a hemodiálisis, eso si que es calidad de vida, y quiero mantenerme sano por mis hijos y mi esposa que me ha acompañado en todo este proceso”, subrayó.

“Ahora tengo un órgano que no es mío, bueno, me lo regalaron y yo debo cuidarlo y mantenerlo en excelente estado, ahora me preocupo por estar bien, y cuidar el órgano de la persona que me lo regaló, y aprovechar esta nueva oportunidad de vida para estar junto con los que amo”.