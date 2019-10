El operativo para detener a Ovidio fue “imprevisto y no cuidado”: Cárdenas

Descarta. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas rechazó que exista un Estado fallido en México y dejó en claro que negociar con la delincuencia no es una solución para resolver el problema de violencia e inseguridad.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano señaló ayer que el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para detener en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, “fue un imprevisto, una cosa no cuidada, no estudiada” y puntualizó que no es solución negociar con integrantes de la delincuencia organizada.

El tres veces candidato a la Presidencia de la República acudió al Encuentro Nacional del movimiento Nosotrxs —realizado en el Polyforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad de México—, y antes del inicio de esta reunión expresó que el operativo fallido se debe “tomar en cuenta para que no vuelva a suceder”.

El ingeniero Cárdenas dijo que no cree que México sea un Estado fallido en materia de seguridad, pero puntualizó que no es solución negociar con la delincuencia organizada.

Sobre estos diez meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el experredista expresó que “es pronto todavía para hacer juicios definitivos. Vamos a ver qué sigue y cómo sigue”, dijo el político, quien pertenece al Consejo de Asesores de Nosotrxs, junto con José Ramón Cossío; el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez; la luchadora por la igualdad de género Martha Lamas; la luchadora social Clara Jusidman; el historiador Jean Meyer; la escritora Silvia Molina y la matemática Rosy Seco.

De acuerdo con González Pérez, Nosotrxs, una organización que busca empoderar a las y los ciudadanos, una organización que se preocupa por los problemas sociales, una organización neutral imparcial y desde la sociedad civil y es una asociación que ha conjuntando los esfuerzos de muchos jóvenes.

Mauricio Merino, coordinador nacional de este movimiento, aseguró que con esta organización no buscan “ni puestos (políticos) ni presupuestos”, luego informó de los avances y resultados a dos años de iniciar actividades, así como los pasos a seguir para estar presentes en cada comunidad y cada rincón del país, como un espacio de interacción, diálogo y aprendizaje que fortalezca a los colectivos en la exigencia de respeto de los derechos humanos.

“Los logros alcanzados son resultado del Programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia (LID), llevado a cabo en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para reconstruir la democracia desde la ciudadanía, hacer valer la ley para fortalecer el ejercicio de sus derechos y para promover la exigencia de legalidad en todo el país”, destacó Merino.

Advirtió que el movimiento se ha impuesto la tarea de señalar a quienes “deshonran la función pública”.