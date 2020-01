El país de las personas desechables

Un niño que crece sin la orientación de sus papás es capaz de utilizar un arma para dar fin a la vida de quien sea, incluso a la suya propia. Así ocurrió el día de ayer en un colegio particular de Torreón, Coahuila, lamentables hechos que pueden suceder en cualquier escuela.

Para dimensionar qué tan cerca nos encontramos de un evento de este tipo, la asociación civil Plan Génesis 13 realizó una encuesta a mil jóvenes de la demarcación de Tecamac, Estado de México, de la cual se observó que 86 por ciento presentaba problemas de identidad, factor que puede repercutir en actos delictivos y/o que atenten contra la integridad de los demás.

De acuerdo con Lizbeth Carrillo, procuradora de fondos de esta Organización de la Sociedad Civil (OSC), la causa de que este 86 por ciento de jóvenes y adolescentes no sepan quiénes son ni a dónde van, se debe a la ausencia en la crianza por parte de mamá y papá.

Lizbeth cuenta la experiencia de que en una ocasión su vida corrió peligro al tratar de auxiliar a una joven que perdió la cordura presuntamente después de que fue secuestrada y sometida a trata de personas. Así como Lizbeth, no son raros los casos en los que se ponga en riesgo la integridad de los voluntarios y representantes de las OSC, sobre todo cuando sus causas corresponden al tratamiento de problemas como el manejo de adicciones y la violencia.

Con la finalidad de conocer a qué se enfrentan las OSC del Estado de México y brindar más herramientas para que lleven a cabo sus compromisos sociales, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) reunió a algunas organizaciones del municipio de Tecamac, a las cuales impartió un taller que tiene como finalidad provocar empatía y mejor ciudadanía.

Al respecto, David Ordaz, Coordinador de Programas de Redes de las OSC del Cemefi expuso que durante el taller se aplicaron dinámicas con las cuales se conoce el día a día de las organizaciones que trabajan en uno de los focos rojos del país, ya que cabe destacar que Tecamac es una de las principales demarcaciones donde hay feminicidios, secuestros y homicidios dolosos.

Ejemplo de esto es la experiencia de Anahí Hernández del Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida, quien contó el caso de una menor que fue abusada por uno de los miembros de su propia familia. “A estas chicas las atendemos y les damos seguimiento en todo lo que necesiten, de la misma manera les inculcamos que no por lo que vivieron deben tener actitudes negativas o permisivas ante la vida, les enseñamos a salir adelante”, apuntó.

La vida sin mañana. De acuerdo con Plan Génesis 13, del 86 por ciento de los jóvenes con conflictos de identidad, se observó que 11% había presentado ideación o planeación suicida como consecuencia de este conflicto de identidad. Al ser menores que crecen siendo víctimas de abuso sexual o de cualquier otro tipo de violencia, lo más común es que recurran al uso de estupefacientes y si entre ellos observan que vivir con carencias y limitaciones es condicionante para no tener mañana, concluyen que su vida es tan desechable como cualquier objeto.

Al respecto, Ana Gómez, Directora de Desarrollo de Educa México comentó que actividades como este taller y el trabajo de las OSC fomentan el sentido de posibilidad entre la población atendida, es decir, a los menores que viven en condiciones marginales se les informa que pese a las circunstancias es posible lograr una vida diferente.

La representante de Educa México explicó que las dinámicas que se enseñan a los representantes de las OSC están basadas en el juego, es decir, la parte lúdica predomina sobre la teórica que puede ser tediosa, ya que es a través de la motivación como niños, adolescente y jóvenes aprenden y hacen consciencia de que puede existir un mejor mañana.

En este sentido, Plan Génesis 13 propone que se desarrolle el proyecto para el desarrollo de identidad entre los niños, adolescentes y jóvenes, ya que además de las consecuencias de seguridad y legales que implica carecer de este sentido de vida, también se vulnera su salud; por ejemplo: “al no tener claro si son niñas o niños, tienen su primera relación sexual con una persona de su mismo género, lo cual ha provocado infecciones de VIH o alguna otra infección.

Por su parte, Aida Sosaya, representante y coordinadora de las comisiones de trabajo en el Centro Mexicano para la Filantropía comentó que muchas veces las organizaciones de la sociedad civil atienden necesidades para las que no existen programas gubernamentales. “En caso de que si existan programas, casi siempre son de tipo asistencial, por lo que solo se destinan recursos y no se les enseña a las personas a que sean autosuficientes. Con este tipo de capacitaciones, los representantes de las OSC aprenden y replican el conocimiento con la población que atienden, así es como se contribuye con el trabajo que ya desempeñan”, explicó Aida Sosaya.

Hechos violentos como las detonaciones por arma de fuego dentro del Colegio Cervantes de Torreón, por lo general se observan como acontecimientos distantes que le ocurren a otros, sin embargo Juan Carlos Narváez de Laboratorio Social México implementó una dinámica con la que cada persona puede hacer consciente sus vicios o conductas no deseables ante condiciones de estrés. “Sacamos el cobre de las personas para que ellos mismos se hagan conscientes de su proceder cuando las circunstancias no están a su favor, así es como logramos que mejoren dinámicas de trabajo, en las escuelas y en los hogares. Juan Carlos explicó que si nos damos cuenta de que no siempre somos tan empáticos, solidarios o responsables, nos percataremos de nuestras omisiones, en este caso como padres de familia, de las ausencias y deficiencias en la educación de los hijos, abriendo la posibilidad de que se eviten acontecimientos lamentables que pudieron haber sido prevenidos.

En el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) se encuentran agremiadas las Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden las diferentes necesidades sociales de la población mexicana. Acude a esta organización sin fines de lucro para que te canalicen con la organización que pueda atender tus demandas educativas o de salud.

