El país, rezagado en medidas antitabaco: México SaludHable

Erick Antonio Ochoa, responsable del Área de Control de Tabaco de la Coalición México SaludHable, lamentó que durante la pasada administración no se hicieron mayores esfuerzos para lograr tener el empaquetado neutro en cajetillas de cigarros, tal como ya ocurre en Uruguay y Brasil.

Recordó que los pictogramas de advertencia de los riesgos a la salud por consumir tabaco, son los que están aprobados en la Ley General para el Control del Tabaco desde 2008, y los cuales comprenden el 30 por ciento de una imagen de advertencia en la parte frontal, 100 por ciento de advertencia en la parte de atrás y también 100 por ciento en uno de los costados, sin embargo, estos porcentajes no se han modificado desde que iniciaron las rondas de pictogramas en septiembre del 2010.

En entrevista con Crónica, refirió que en junio del año entrante iniciará la décima ronda de pictogramas, “aquí nosotros mantenemos todavía, digamos, una vela encendida, en el sentido de que se avance en estos porcentaje de advertencia en las cajetillas de cigarros, de manera particular ahora, con el actual gobierno con el que hemos visto progresos para enmendar esa disposición en la Ley General para el Control del Tabaco, y efectivamente logremos avanzar y tener un empaquetado genérico”.

En este sentido, refirió que en la pasada administración, en política para el control de tabaco fueron pobres los compromisos, “pero fue aun más pobre la ejecución de esos compromisos, porque jamás se vio que desde la Secretaría de Salud se impulsar a una iniciativa ante el Congreso de la Unión que reflejar a ese compromiso de cuidado a la salud de las personas”.

Al respecto, Erick Antonio, comentó que ya han comenzado a sostener encuentros con legisladores “para ver quién está interesado en presentar una propuesta no sólo para el etiquetado, también para prohibición total de publicidad y que de manera efectiva logremos tener ambientes libres de humo de tabaco”.

En este sentido, resaltó que en los últimos años, México se ha venido rezagando en materia de cuidado a la salud por consumo de tabaco “y es que, la verdad, si en este momento quisiéramos ser un país 100 por ciento libre de humo de tabaco, la verdad es que tristemente nos percataríamos lo retrasados que estamos, porque nos encontramos en el lugar 63 a nivel mundial y seríamos el número 21 en la región de Las Américas.

Para revertir tal situación, dijo, hay que impulsar las enmiendas, pero hacerlo con verdadera voluntad de sacar adelante las cosas, porque ya estamos cansados de palabras, y Uruguay y Brasil, son ejemplo de que es viable alcanzar la cajetilla neutra.

Uruguay y Brasil van a delante en muchas políticas, no sólo en la cajetilla neutra, y lo que nos damos cuenta es que se requiere voluntad de los gobiernos “y no sólo me refiero al Ejecutivo sino también al Congreso, porque en la medida en que vayamos por un camino plano la industria tabacalera siempre va a hacer todo lo posible por poner piedras, porque eso esa lo que la industria siempre apuesta —dijo— por velar por sus propios intereses”.

Al respecto, mencionó que en la pasada administración, la industria logró que se eliminaran los impuestos especiales a tabacos labrados hechos a mano, es decir, a los puros “y eso es algo que no quisiéramos ver que se repitiera”.

En este mismo sentido, recordó que una buena medida inicial, es actualizar el impuesto al tabaco, que se encuentra en 35 centavos por cigarrillo, cuando de acuerdo con las actualizaciones que se dejaron de aplicar debería estar en 49 centavos por cigarro, es decir, alrededor de 10 pesos por cajetilla, adicionales a su precio actual.

De esta manera, dijo, se lograría tener una recaudación estimada en cuatro mil 100 millones de pesos, los cuales se podrían destinar precisamente al sector salud, para atender a quienes lo necesitan, y reforzar campañas de prevención, sobre todo entre jóvenes y niños, debido a que ha quedado plenamente demostrado que la edad de inicio en el consumo de tabaco y alcohol en nuestro país se está reduciendo.