El PAN en el Senado ya lo había alertado; exige que regrese a comparecer

Durante su reunión con las comisiones unidas del Senado, el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jesús Seade ya había sido alertado por parte de la panista Josefina Vázquez Mota de la presencia de agregados laborales en el marco del protocolo modificatorio del T-MEC, y el negociador del acuerdo comercial aceptó que la prensa estadunidense ya abordaba ese tema, a través de anuncios de empleo para esos cargos, pero no los leyó.

Ante los cuestionamientos, Seade admitió que el tema de imponer inspectores que verificaran la aplicación de la reforma laboral sobre todo en el tema sindical en las empresas mexicanas “sí se discutió indirectamente” , pero al final “eso quedó fuera totalmente y legítimamente quedó fuera y ustedes lo ven en los textos, no hay nada”, le respondió a Vázquez Mota.

Era el miércoles 11 de diciembre, un día antes de que el Senado ratificara el adéndum del T-MEC, y Seade reconoció que fue hasta que le avisaron que había anuncios en Estados Unidos solicitando personal para agregados laborales en México, como conoció esa intención.

“Ahora, agregados laborales es algo que apenas nos enteramos; no sé si fue culpa nuestra no leerlo, no sé cuándo salió, pero ayer (martes 10 de diciembre) que le pedí a mis colegas: Oye, ¿de qué se trata esto que habla la prensa, agregados laborales? Es algo que nunca ha sido consultado con nosotros, pero sí, mis colegas encontraron que hay un anuncio ofreciendo empleo: Se solicitan los servicios de alguien que trabaje como agregado laboral…”, relató.

Seade recordó que EU tienen agregados de varios tipos como el científico, el de seguridad, que tienen funciones legítimas e incluso podría hacer un enlace con la Secretaría del Trabajo para apoyar con la reforma bastante grande, significativa, profunda, que se hizo.

Dijo que en ese tenor “si podría haber apoyo, aunque no lo crea necesario y no lo haya solicitado México”.

Pero una vez que leyó una nota muy larga que le pasaron sus colegas en Estados Unidos, “en efecto, las funciones de los agregados parecerían ser combinación de los dos tipos” , es decir, verificar a las empresas mexicanas.

Seade recalcó a los senadores mexicanos su rechazo en ese sentido y anunció desde ese día, su intención de contactar al embajador estadunidense de México para que le abundara al respecto. “Si es algo que tenemos que ver, pero no es algo que tenga ni la más remota base en el acuerdo”, insistía.

COMPARECENCIA. En ese contexto el PAN en el Senado exigió la comparecencia ante la Comisión Permanente de Seade Kuri, jefe negociador del T-MEC para que explique por qué el gobierno firmó una adenda al T-MEC sin conocer su contenido ni el alcance de sus implicaciones.

Asimismo exigió que Seade detalle los motivos por los que sometió ese documento al Senado de la República, cuando abiertamente la Cámara alta había manifestado su rechazo tajante a que hubiera inspectores laborales extranjeros en nuestro país.

El PAN consideró que Seade debe explicar por qué durante sus dos comparecencias ante las comisiones dictaminadoras, a pregunta expresa, dijo que el gobierno no había aceptado la propuesta de las inspecciones laborales, cuando éstas ya estaban aceptadas y firmadas.

El PAN refrendó su apoyo al T-MEC, que da certidumbre económica a nuestro país, pero rechazó cualquier medida que implique la pérdida de soberanía ante gobiernos extranjeros.