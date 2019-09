El PAN presidirá la Cámara, pero se la hacen cansada

La minoría panista le dobló la mano ayer a la mayoría legislativa de Morena y de sus aliados del PT —cuarta fuerza en San Lázaro—, PES y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y logró quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

Sin embargo, Morena, en voz de su coordinador Mario Delgado, advirtió que los legisladores blanquiazules tenían que pensar muy bien a sus perfiles para ser aprobados por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, pues la fuerza de coalición Juntos Haremos Historia no aprobaría a nadie que hubiera insultado previamente al presidente de la Mesa, Porfirio Muñoz Ledo, ni al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al primero, los panistas desde el pasado sábado le llamaron “espurio, espurio, espurio”, por su pretensión de reelegirse al frente de la Mesa Directiva, aunque era el deseo de la mayoría legislativa que el guanajuatense continuara en el cargo.

“Se elegirá un perfil que tenga la dignidad y que garantice la gobernabilidad de la Cámara de Diputados. Vamos a ejercer el poder que nos da la mayoría”, sentenció Mario Delgado Carrillo, presidente de Junta de Coordinación Política y líder de los legisladores morenistas.

Por ello, para el PAN, ayer no fue un día de campo.

La Mesa Directiva —que hasta hoy conduce Porfirio Muñoz Ledo— mandó a la bancada blanquiazul dos veces a buscar entre sus legisladores “el mejor perfil”, el que no haya insultado a Muñoz Ledo ni a López Obrador.

Al cierre de esta edición, el PAN no encontraba a ese diputado que se haya conducido con respeto hacia los dos políticos morenistas.

El primer acuerdo sometido a votación del Pleno, y que no alcanzó la mayoría calificada, obtuvo 163 votos a favor, 276 en contra y dos abstenciones. En la lista figuraban Laura Angélica Rojas como presidenta. Los vicepresidentes: Dolores Padierna, de Morena; el panista Ricardo Villarreal, y la priista Dulce María Sauri Riancho.

Secretarios: Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Karen Michel González Márquez (PAN), María Sara Rocha Medina (PRI), Héctor René Cruz Aparicio (PES), Maribel Martínez Ruiz (PT), Carmen Julieta Macías Rábago (MC), Mónica Bautista Rodríguez (PRD) y Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM).

A las 18:05 horas, Porfirio Muñoz Ledo decretó un receso de 20 minutos para que los panistas volvieran a ponerse de acuerdo entre ellos y presentaran una propuesta a la Jucopo.

No fue sino hasta una hora después que el Pleno volvió a reunirse para conocer la nueva propuesta panista, que fue la siguiente:

Como presidenta, nuevamente, Laura Angélica Rojas Hernández (PAN); vicepresidencia: María de los Dolores Padierna Luna (Morena); Adolfo Torres Ramírez (PAN); y Dulce María Sauri Riancho (PRI).

Secretarios Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena); Karen Michel González Márquez (PAN); Ma. Sara Rocha Medina (PRI); Héctor René Cruz Aparicio (PES); Maribel Martínez Ruiz (PT); Carmen Julieta Macías Rábago (MC); Mónica Bautista Rodríguez (PRD) y Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM).

La votación electrónica arrojó 272 votos en contra, 164 votos a favor y tres abstenciones. No hubo la mayoría calificada y el acuerdo se devolvió a la Jucopo.

Hoy vence el plazo para renovar la presidencia de la Mesa Directiva, aunque la ley que regula este cargo “tiene vacíos legales”.

Porfirio Muñoz Ledo citó a las 11:00 horas paraa continuar con la discusión sobre la Mesa Directiva.

Al concluir la sesión, Mario Delgado, líder de los morenistas, volvió a advertir, ahora al dirigente nacional Marko Cortés, que no permitirán en Morena que el líder blanquiazul imponga a sus candidatos.

“Yo lo que veo es que la dinámica interna, todavía, de Acción Nacional está obedeciendo a intereses externos de su fracción. Hoy vimos al presidente de Acción Nacional celebrando esto como una victoria de los senadores de Acción Nacional. Está equivocado, y no vamos a permitir que el presidente de Acción Nacional meta la mano en la Cámara de Diputados”, dijo Delgado.

Por la mañana, Muñoz Ledo consideró que “lo más digno y útil para evitar una crisis constitucional fue pedir su retiro como presidente de la Mesa Directiva, que no renuncia, precisó el legislador.