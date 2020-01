El PAN solicita auditar la evolución patrimonial de Bartlett como funcionario

El PAN, a través de la senadora Xóchitl Gálvez, solicitó a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, auditar la evolución patrimonial de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las últimas cuatro décadas para determinar si sus ingresos corresponden a los cargos que ocupó en la Administración Pública Federal que lo llevó a adquirir numerosas propiedades.

“En concreto estoy solicitándole a la Secretaría que se haga una auditoria a cómo evolucionó el patrimonio del titular de la CFE a lo largo de los años que ha tenido en los cargos públicos, sabemos que sólo una etapa de su vida no ha sido funcionario, pero desde los años 70 sólo se ha dedicado a ser funcionario público y lo que solicito es que se analice si lo que ha ganado corresponde a lo que tiene”, demandó.

La secretaria de la Comisión Anticorrupción manifestó su desacuerdo con la secretaria de la Función Pública de investigar a Bartlett Díaz a partir del 1 de diciembre de 2018, porque sentaría un precedente negativo en las investigaciones en curso por corrupción contra otros funcionarios públicos.

Informó que solicitó a la secretaria Irma Eréndira Sandoval que, de acuerdo a las facultades que tiene, establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, audite el patrimonio de Bartlett Díaz como servidor público y si éste corresponde a lo que tiene.

Lamentó que la secretaria de la Función Pública aprovechara el periodo vacacional decembrino para anunciar la exoneración de Manuel Bartlett, al que se le acusó de omitir 25 residencias y otros bienes inmuebles en su declaración patrimonial.

Anunció que presentará un punto de acuerdo en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, para que la Fiscalía General de la República informe al Senado sobre el avance de las investigaciones de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito que presentó contra Bartlett.

“Porque lo que sí reconoce Función Pública es todas las propiedades, deja clarísimo que las casas y las empresas sí existen, sí están a nombre de los hijos, sí están a nombre de la pareja sentimental; no niega que la información periodística sea válida. Pero, dice no tiene porqué declararlas porque no es su concubina y los hijos no son dependientes económicos”.

Insistió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe investigar el patrimonio de Bartlett Díaz y de dónde vino el dinero.