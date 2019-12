El PAN urge a aclarar causas de la tragedia

“A un año de la tragedia, el gobierno ya no tiene pretextos ni motivo para no informar con peritajes científicos sobre las causas que la originaron. La sociedad quiere saber qué pasó y si hay responsables de los lamentables hechos”, afirmó.

La dirigencia nacional del PAN calificó como una burla a la sociedad el informe que ofreció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, donde no hay nada concreto sobre el accidente aéreo del 24 de diciembre del año pasado, en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, el entonces coordinador del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, y otras tres personas.

Recriminó que esta falta de compromiso con la verdad genera sospechas sobre las causas de la tragedia, porque cada vez que salen los funcionarios del gobierno no aportan ninguna información nueva sobre el suceso, pues desde el principio se descartó un atentado y hasta el momento sigue igual.

“A un año de la tragedia, el gobierno ya no tiene pretextos ni motivo para no informar con peritajes científicos sobre las causas que la originaron. La sociedad quiere saber qué pasó y si hay responsables de los lamentables hechos”, afirmó.