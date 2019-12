El Papa acepta la renuncia de obispo de EU acusado de encubrir abusos

El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis de Buffalo (EE. UU.), Richard Malone, que había recibido fuertes críticas por su gestión de un escándalo de supuestos abusos por parte de miembros del clero en esa jurisdicción.



En un corto comunicado, el Vaticano solo informó hoy de que Francisco "ha aceptado la renuncia" de Malone y ha nombrado como administrador temporal de esa diócesis al obispo de Albany (Nueva York), Edward Scharfenberger.



Aunque no se indica ningún motivo para esta renuncia, la diócesis de Buffalo, y el obispo Malone en particular, han estado el último año en el centro de la polémica por el manejo de la crisis allí de los supuestos abusos a menores por parte de sacerdotes.



El pasado mes de octubre, el papa designó al obispo de Brooklyn, Nicholas DiMarzio, para investigar la problemática diócesis de Buffalo, tras las acusaciones a Malone por haber supuestamente encubierto a sacerdotes pedófilos.



Pero apenas un mes después, el propio DiMarzio fue acusado en distintos medios de haber abusado sexualmente de un niño de once años en la década de 1970, algo que niega el obispo.



La queja contra DiMarzio se remonta a mediados de la década de 1970 cuando la presunta víctima, identificado como Mark Matzek, ahora de 56 años, era monaguillo en una iglesia en la ciudad de Jersey City, en Nueva Jersey.



DiMarzio ha negado la acusación. "En mis cerca de 50 años de ministerio como sacerdote, nunca he tenido un comportamiento ilegal o inapropiado y niego categóricamente estas acusaciones", señaló el obispo, quien se mostró confiado en que será exonerado.