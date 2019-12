El Papa elimina el secreto pontificio para los casos de pederastia

El papa Francisco dio ayer un golpe de autoridad al decretar dos nuevas leyes pontificias que cambian de inmediato la manera en que la Iglesia trata los casos de abusos y agresiones sexuales, especialmente a menores, en todo el mundo.

La decisión más importante es la de eliminar el secreto pontificio para todos los casos de pederastia en que hay sacerdotes o religiosos de otra índole implicados, algo que las víctimas venían reclamando desde hacía años.

Esta medida busca evitar el encubrimiento de los criminales por parte de las diócesis, que se excusaban en el secreto pontificio, vigente desde 1974, para no dar información sobre los casos.

El cambio fundamental, en la práctica, es que ahora la Iglesia estará obligada a colaborar con la justicia civil del país cuando ésta lo requiera, algo que hasta ahora rehuían escudándose en este secreto pontificio. Si un juez lo reclama, la Iglesia deberá entregar expedientes y detalles del caso, independientemente de si hay un proceso en marcha en la justicia canónica.

LAS VÍCTIMAS, EN EL CENTRO. Pero los primeros beneficiados de ello serán las víctimas, que podrán, por ejemplo, acceder a datos sobre su proceso; por ejemplo, algo tan elemental como las sentencias en los procesos judiciales canónicos contra sus violadores o abusadores.

Esto es algo que hasta ahora tenían vetado porque el derecho canónico no considera a la víctima o denunciante parte procesal en el juicio, y, como en los juicios civiles, las partes no procesales no pueden acceder a los pormenores del caso.

Por otra parte, las leyes promulgadas por el papa Francisco disponen que ya ningún religioso podrá obligar a una víctima de un cura pederasta a mantenerse callada.

LA CONFESIÓN, INTACTA. Un detalle importante es que el secreto de confesión se mantiene intacto: ningún delito relatado en un confesionario, incluso si se trata de pederastia, tendrá consecuencias legales.

PORNOGRAFÍA INFANTIL. Además, a partir de ahora la Iglesia considerará pornografía infantil cualquier material pornográfico que implique a menores de 18 años, y no a menores de 14 como hasta ahora.

ALEGRÍA CONTENIDA. Uno de los referentes internacionales en la lucha por la dignidad de las víctimas de sacerdotes pederastas, el chileno Juan Carlos Cruz, víctima del sacerdote Fernando Karadima, tuiteó ayer que “a todos esos obispos chilenos y de otras partes del mundo se les terminó el carnaval de secreto y de oscuridad”.

Miguel Hurtado, víctima de abusos por parte de un monje de la abadía española de Montserrat, en Cataluña, lamentó en cambio que el papa “no ha tenido la valentía de obligar a las denuncias automáticas (por parte de la Iglesia) a las autoridades civiles”.