El Papa en Hiroshima: “Tener armas atómicas es inmoral”

El papa Francisco viajó este domingo a Hiroshima, donde Estados Unidos lanzó la bomba atómica en 1945 y allí en un duro discurso denunció “que el uso de la energía atómica para la guerra es un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común”, dijo Francisco que durante la mañana había visitado Nagasaki, la otra ciudad arrasada por otra bomba.

En el parque Memorial de la paz, ante el cenotafio de piedra que recuerda a las cerca 200 mil víctimas, construido en el punto donde cayó la bomba lanzada por los estadunidenses, advirtió: “La posesión de armas es inmoral” y que “seremos juzgados por esto”.

En respuesta a las palabras del Papa, Yoshiko Kajimoto, relató lo que vivió aquel 6 de agosto de 1945.

La joven de 14 años estaba a 2.3 kilómetros al norte del hipocentro trabajando en una fábrica. “En un momento entró una luz azul entró por la ventana y la fábrica colapsó. Me di cuenta de los gritos de mis amigos, pero estaba oscuro, y yo no podía moverme porque estaba enterrada debajo de madera y azulejos. Cuando salí, todos los edificios circundantes estaban destruidos. Estaba tan oscuro como la noche y olía a pescado podrido. Había gente caminando de lado a lado como fantasmas, personas cuyo cuerpo entero estaba tan quemado que no podía distinguir la diferencia entre hombres y mujeres. Nadie en este mundo puede imaginar tal escena del infierno”.