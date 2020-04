El papa pide a políticos que busquen el bien del país y no el de su partido

El papa Francisco pidió este lunes a los a los partidos políticos de los distintos países "que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido", durante la misa que celebra diariamente en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta.



En la misa matutina, que desde comenzó la emergencia por coronavirus son retransmitidas en directo por el Vaticano, Francisco pidió "por todas aquellas personas que se dedican a la política".



En su homilía, Francisco comentó el Evangelio de hoy en el que Jesús le dice a Nicodemo, un fariseo, "que si uno no nace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios".



"Ser cristiano no es sólo cumplir los mandamientos: hay que cumplirlos, eso es cierto; pero si te detienes ahí, no eres un buen cristiano. Ser un buen cristiano es dejar que el Espíritu entre en ti y te lleve, te lleve donde quiera", añadió.



Francisco dijo que "el cristiano no debe detenerse solo en el cumplimiento de los mandamientos: hay que ir mas lejos, hacia este nuevo nacimiento que es el nacimiento en el Espíritu, que le da la libertad del Espíritu".