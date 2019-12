El partido de Evo Morales elegirá candidato el 19 de enero en Buenos Aires

El partido del expresidente boliviano Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), estableció en una reunión este domingo en Buenos Aires que elegirán a sus candidatos a presidir Bolivia en un acto que se llevará a cabo en Buenos Aires el próximo 19 de enero.

Morales, ahora jefe de campaña del partido, mantuvo un encuentro con dirigentes nacionales, regionales y departamentales del MAS en la capital argentina, donde está tramitando su condición de refugiado, para dar inicio al proceso de selección de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de su formación.

El exmandatario afronta una orden de arresto en Bolivia, que no se hará efectiva en Argentina por haber pedido refugio en el país.

“Esa reunión se va a realizar el día 19 (de enero) en Buenos Aires. Aquí vamos a decidir quién es el candidato a presidente y vicepresidente. Nosotros teníamos el deseo de que sea una gran reunión en Bolivia o en la frontera entre Argentina y Bolivia”, expresó durante una rueda de prensa Morales, pero según él le recomendaron que no fuera así.

Evo no se postulará. Morales, que dimitió como presidente el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado, no se presentará a los próximos comicios, ya que pese sobre él una orden de arresto emitida por el nuevo gobierno interino de Bolivia.

En cuanto a los precandidatos del MAS, Morales detalló que hay “cuatro o cinco”, entre los que destacó a los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y el exministro de Economía Luis Arce.