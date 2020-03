El patrimonio arquitectónico reciente es el más vulnerable: Salvador Aceves

En México falta una legislación que atienda el entorno de los monumentos históricos, artísticos y arqueológicos para evitar la construcción de edificios que interfieran en la visibilidad del paisaje, señala en entrevista Salvador Aceves García, arquitecto que será homenajeado este 10 de marzo a las 13:30 horas en el Seminario de Cultura Mexicana.

Aceves García ha sido miembro fundador del ICOMOS y del Comité Técnico de Patrimonio Mundial de UNESCO, profesor de Restauración de Monumentos y encargado de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH durante 1992-2001, periodo en el que se realizaron obras de restauración en el Castillo de Chapultepec, el conjunto de Santo Domingo en Oaxaca y las fortificaciones de Campeche y Acapulco.

“Es necesaria la protección del entorno y la protección de las visuales”, comenta el experto que ha participado en la restauración de más de mil 750 monumentos afectados por sismos.

Aceves García menciona el caso de la zona arqueológica ­Tzintzuntzan, Michoacán. “Junto a un edifico tan entrañable y valioso como Tzintzuntzan existe una bodega de la Conasupo con una techumbre de lámina galvanizada, muros pelones, la cual está en una plancha de concreto a donde llegan tráilers”.

En opinión del arquitecto, esa construcción resulta ofensiva por estar en el lugar donde se hizo el primer vocabulario de una lengua indígena al español y donde estuvo don Vasco de Quiroga evangelizando a los tarascos.

“Además, el propio gobierno diría que no está infringiendo ninguna ley porque falta esa legislación que atienda al paisaje, al entorno y al tejido urbano. Todo eso no entra en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, artísticos e históricos”, externa.

Aceves García agrega que existe el artículo 115 constitucional donde los municipios tienen “la potestad de hacer todas las transformaciones que quieran en su territorio, sea zona de monumentos o no. Por eso, la modificación a la Ley es algo que debe ver el área de cultura de nuestro gobierno como algo prioritario”.

Para el arquitecto y miembro del Seminario de Cultura Mexicana es lamentable que el paisaje colindante de un monumento sean gasolineras o edificios de gran altura. “Eso es algo que me inquieta. El cambio a la Ley es algo que me hubiera gustado ver, porque con lo poco que tengo de vida quizá ya no lo alcance a ver”, señala.

APRECIO A LO PREHISPÁNICO. Sobre el homenaje que el Seminario de Cultura Mexicana le rendirá a Salvador Aceves García, en compañía de Francisco Pérez de Salazar, Norma Laguna Orduña, Saúl Alcántara y Diego Prieto, el arquitecto comenta sentirse muy honrado.

“El Seminario me ha permitido realizarme en estos últimos años, me ha vinculado con personas e instituciones que tienen los mismos puntos de vista y anhelos con la preservación de los bienes culturales. Veo este homenaje como un premio a toda la vida de trabajo que tengo detrás”, expresa.

A la pregunta de cómo ha observado el apego de los mexicanos a su patrimonio arquitectónico, Aceves García responde que existe una mayor valoración de éste, siendo el prehispánico el de mayor admiración.

“Hay una preeminencia muy señalada del mexicano por la admiración de los monumentos y vestigios de la arquitectura prehispánica, prima sobre las otras épocas de nuestra memoria. En la arquitectura virreinal, la parte conventual del siglo XVI es una cosa que nos enorgullece mucho y que cada vez aprecia el mexicano con mayor interés”, indica.

No obstante, el pasado reciente es el más vulnerable, opina. “Es el que menos encanto tiene para mucha gente a pesar de su gran valor artístico; el siglo XX es de arquitectura y arte que dejó mucho y sigue vigente”.