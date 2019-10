El Pegaso de Troya

La semana pasada se vivió uno de los capítulos críticos de la incursión de la aerolínea del Golfo Pérsico, Emirates, en nuestro país, una vez que el secretario de Comunicaciones dijo que el Convenio Bilateral de Aviación con EAU y el Memorándum que aprueba el uso de quintas libertades para la empresa Emirates, puede ser vigente.

Es curioso que dichos acuerdos no estén sujetos a revisión, pese a que las condiciones de su suscripción fueron un tanto accidentadas, pues la aprobación de México para que Emirates usara la quinta libertad que España le otorgó, ya venció; además de que esta aerolínea podría usar opciones mucho más atractivas desde Europa como trampolín a América, de modo que no se entiende su obstinación por entrar a la misma ruta que Aeroméxico. Curioso, si no extraño.

Y es también inédito cómo han abonado a mayor polarización de la opinión pública ante un asunto que no tiene vuelta de hoja: las aerolíneas del Golfo Pérsico tienen probados subsidios y su intención, lejos de ser ingenua, está claramente enfocada a hacerse de bastiones de competencia con Estados Unidos, en lo cual también se inscribe la posibilidad de invertir en Interjet. Esto no es malo, pero debe ser con piso parejo.

De acuerdo con las reglas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo que pretenden presidir los EAU, las quintas libertades son esquemas complementarios, no sustitutos, por lo que Emirates debería traer un 80% de pasajeros desde Dubai a México y sólo un 20% de Barcelona. ¿Lo cumplirán? Eso hablaría muy bien de su compromiso con las reglas de la OACI.

Y sería mejor forma de demostrar su interés en México que Emirates volara directo desde su país o eligiera una escala no ocupada por una aerolínea mexicana, al fin y al cabo tienen otras 5 posibilidades en Europa. Y ya entrados en gastos: ¿por qué no inauguran el aeropuerto de Santa Lucía y hacen de él su hub para servir a América Latina? Digamos que sería una forma de mostrar su genuino apoyo y compromiso a cambio del documento que firmó Peña Nieto en 2013 por la ayuda en energía y el Memorándum del director adjunto de DGAC en 2017 para entrar al país por la puerta trasera.

En la Iliada se cuenta cómo, después de 10 años de asedio, los griegos no lograban conquistar Troya, de modo que las tropas se retiraron para dejar en las puertas de la ciudad un caballo de madera, hermoso y enorme, como un regalo, que los troyanos admiraron y dejaron entrar a su ciudad para que, en la noche y sin ser notados, del interior saltaran los guerreros griegos que tomaron por asalto la ciudad dormida. Algo así como un 777 que llega al AICM en el mejor horario, prometiendo un servicio de lujo a bajo precio y dentro de este regalo viene un intento de expandir operaciones subsidiadas para capturar mercados con dumping, cuyas intenciones van más allá de nuestro país, que sólo sirve de comparsa.

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto.