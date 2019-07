El plan para rescatar a la petrolera es viable, responde Batres

Contrario a lo que advierten especialistas y calificadoras, el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, aseguró que el plan de negocios presentado por el gobierno para rescatar a Pemex sí tiene viabilidad y consideró que las calificadoras no han hecho bien su trabajo pues no han tomado en cuenta variables como el combate a la corrupción entre otros aspectos que liberan a la empresa de cargas fiscales y problemas.

“La lógica que tiene el plan va a llevar a un punto de recuperación de Pemex, porque está aliviando la carga fiscal de Pemex para su propia capacidad productiva”, confió.

—¿Se callará la boca a las calificadoras?

—Va a llegar un momento dado en que este plan que ha presentado el gobierno va a tener resultados. No se trata de encontrar un conflicto con las calificadoras, pero es un hecho que no han hecho bien su trabajo, dijo

Batres rechazó las críticas de los especialistas y opositores de que no se puede rescatar a Pemex sólo con recursos públicos y reviró que la prueba más clara de que la inversión privada no es la panacea, fue el sexenio anterior en el que se abrieron las licitaciones a inversionistas nacionales y extranjeros y eso no mejoró la producción, ni las finanzas de la empresa productiva el Estado.

Al contario —dijo— su estado general se deterioró hasta el punto de crisis en que la recibió este gobierno.

Entrevistado durante la exposición fotográfica A 13 años de Pasta de Conchos, el legislador de Morena aseguró que no se trata de abrir un frente con las calificadoras internacionales, pero el rescate de Pemex contempla bajar su carga fiscal, ampliar su capacidad de producción, exploración, con un paquete de inversión y sus capacidades de refinación con la construcción de una planta en dos bocas tabasco. (Alejandro Páez)

El senador aseguró que se mantiene la inversión privada en Petróleos Mexicanos y confió en que la petrolera encontrará los mecanismos de colaboración con la inversión privada.

En ese sentido, el PAN a través del senador Damián Zepeda, calificó de absurdo el pretender desacreditar el trabajo de las calificadoras.

“Es un absurdo, si las calificadoras no son un ente público, son empresas que se dedican a hacer análisis financiero, muchas de ellas ni siquiera están en nuestro país y qué vas hacer, el valor de las calificadoras es los que los escuchan, que son los inversionistas, un inversionista para poder invertir en un país pues vas y le preguntas a un experto si en ese país se puede invertir”, indicó