El PRD no está en venta; Futuro 21 no pasará

Desde la semana pasada, se ha estado hablando en algunos medios de comunicación y redes sociales acerca de un nuevo partido político que pretende obtener su registro, no como una institución de nueva creación, sino a costillas del Partido de la Revolución Democrática para llamarse Futuro 21.

Lo irónico de esta propuesta, es que a Futuro 21 lo están mostrando como un nuevo partido que aportará ideas frescas pero, al voltear a ver a quienes pretenden integrar esta agrupación nos damos cuenta de que algunos son personajes caducos que no tienen nada de innovador ni frescura ya que están a punto de jubilarse por lo que quieren evitarse la fatiga de los requisitos del INE para la conformación de un nuevo instituto político con sólo colgarse del PRD.

De concretarse Futuro 21, los mal llamados líderes nacionales que se sienten dueños del PRD, estarían vendiendo al partido como una franquicia que entregarían a personajes que traen la ocurrencia de crear un nuevo partido, pero se les olvida que históricamente han fracasado en la política lo que les ha generado un enorme resentimiento social y eso les impide ser una oposición con credibilidad.

El PRD no está en venta, por ello, mientras no se abra el debate al interior y se tome en cuenta a los militantes que han sido favorecidos con el sufragio de la ciudadanía y refrendados mediante el escrutinio de las urnas, esta supuesta transformación, no dejará de ser una intentona para hipotecar el futuro del partido.

Esa misma camarilla fue la que hizo todo lo posible por orillar a Andrés Manuel López Obrador a salirse y al hacer su partido; redujo al Sol Azteca a una institución en la que sus “liderazgos nacionales” ya sólo son decorativos, pues se les olvidó que nos habíamos quedado sin un referente nacional que nos jalara hacia arriba y de la mano del electorado (pequeño detalle que no tomaron en cuenta) pues ellos, no cuentan con ningún reconocimiento en campo y menos con percepción nacional y aún así se dicen dirigentes nacionales y en los hechos, dueños del PRD pero ni siquiera son conocidos en sus ciudades, pueblos o colonias.

Por si fuera poco esa camarilla está dando por hecho que la militancia se va a quedar con los brazos cruzados y sin decir nada respecto a cómo rematan al PRD y lo transfieren a manos de políticos externos, pero lo que no han pensado, es que está en puerta una elección interna en donde se formará una nueva correlación de fuerzas perredistas y es ahí en donde por fin, se toparán con la realidad que tanto se han negado a aceptar pues ya no tienen base política militante.

Los agonizantes dueños nacionales del PRD en lugar de reparar el barco, se obstinan en mantener su cadena de errores que los llevó a la debacle y pareciera que seguirán beneficiándose del mismo hasta llegar a su exterminio. Sin duda, esto afecta más al partido pues por sus pésimas decisiones, con seguridad pasarán al olvido con más pena que gloria por lo que ahora pretenden entregar el registro partidista a un grupo que anhela el poder bajo el menor esfuerzo y sin salir a campo a tocar puertas y seguir enarbolando las causas ciudadanas y sobre todo, enfrentarse al escrutinio de una sociedad crítica para representar a la estoica militancia de izquierda del país.

De no corregir el rumbo, Futuro 21 sólo será una forma legaloide para que los que se creen dueños del partido puedan meter mano a los 450 millones de pesos que el INE destinará al registro del todavía PRD a quien le pretenden colocar una enorme losa que nunca podrá quitarse de encima.

*Alcalde de Venustiano Carranza

Twitter: @julioc_moreno