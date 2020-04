El precio del petróleo: números negativos en la vida real

Para un físico-matemático es muy difícil a veces encontrar de manera directa el uso de sus ecuaciones y cosas de su campo científico en la vida cotidiana, y algunas otras veces es tal la realidad que es necesario el uso de estas fórmulas porque lo normal parece sacado de un cuento.

Algo que pasó la semana pasada —y que todos nos dimos cuenta de ello— fue que el precio de un barril de petróleo llegó a ser tan bajo que los números hasta el cero eran insuficientes para dar el valor de dicho bien, por lo que hizo falta de números más allá del cero. Es decir, los números a la derecha del cero son los que normalmente ocupamos para vida cotidiana y para dar el valor de algo; por ejemplo, sabemos que en algunos lugares de México el kilogramo de tortilla cuesta 15 pesos y el de un garrafón de agua de 20 litros está en 13 pesos. Continuando con este argumento nosotros damos esa cantidad en pesos para recibir a cambio el bien o servicio, ¿Pero qué pasó con el petróleo la semana pasada? Lo primero que hay que saber es que comprar y vender petróleo no es tan fácil como comprar tortillas o garrafones de agua, porque el petróleo que no se vende, se tiene que conservar y no es como que muy fácil parar la producción de golpe, por ello todo ese petróleo que se tiene y que no se vende se debe guardar.

Y ahora que la economía está parada —pues nadie compra petróleo— los que producen tienen que venderlo a toda costa para que no tengan que pagar los gastos de guardarlo. Por ello si antes cobraban por vender petróleo ahora pagan por venderlo. Es decir, en vez de recibir 40 dólares por barril el precio llegó a ser tan bajo que ahora cuesta -3 dólares, es decir, ¡Te pagarían 3 dólares por cada barril que compres!

Y es así como los números cotidianos son insuficientes para describir el valor del petróleo y de las cosas raras que pasan en la vida. Menos mal que tenemos matemáticas al rescate.

¡Hasta la próxima, amigos matemáticos!

