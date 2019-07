El Presidente desea una “prensa alejada del poder, cercana al pueblo y no sólo por el poder público”

Ante las habituales reprimendas a medios y periodistas mal portados, se consultó al Presidente qué tipo de prensa era útil para su 4T. No lo pensó mucho y respondió casi atropellando la pregunta:

“Una prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo, alejada del poder, pero no sólo del poder público, sino del poder económico. Uno de los problemas de los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico, o como ambos poderes eran lo mismo, pasaron a estar subordinados y se alejaron de la gente”.

Lo escuchaban, atentos, decenas de reporteros, casi siempre regañados por “no investigar” y desvelados permanentes, por la obligación de llegar casi de madrugada para alcanzar un buen lugar.

“Muy pocos periódicos, estaciones o canales de televisión se ocupan de lo que le pasa al pueblo. No hay defensores del pueblo. Eso ayudaría mucho, que se cuestione al poder, que se garanticen las libertades y que no haya censura”.

Apenas el lunes, al referirse a la revista Proceso como un medio con cero en conducta, “porque todos los buenos periodistas de la historia han apostado a las transformaciones”, aludió al apoyo de Francisco Zarco y de los hermanos Flores Magón al movimiento liberal.

Ayer lo volvió a hacer, aunque con más detalle: “Hablaba yo de Zarco, me dicen: ‘no, es que ya tiene mucho tiempo’. Sí, claro, pero es un ejemplo a seguir, un buen escritor, liberal, patriota, no andaba ahí procurando ser objetivo. ¿Existe la objetividad o es un recurso para escaparse y no tomar partido? En la Revolución, Filomeno Mata: ¡cuántas veces en la cárcel! Los hermanos Flores Magón, enfrentando a Porfirio Díaz, toda su vida en la cárcel y llamando a derrocar al régimen. Ese periodismo es el que yo admiro”.

Según el mandatario, después se perdió el “arrojo, no hay compromiso con la transformación, porque son independientes, no toman partido”.

—A veces da la impresión de que usted se molesta si se le cuestiona —se le comentó al vuelo.

—No, para nada.

—Dijo el otro día: no se portó bien y por eso no lo leo…

—Suele pasar que algunos medios no toman partido, no se definen y en apariencia son progresistas, y hasta se piensa que son de izquierda y engañan. Me acuerdo que el doctor (Salvador) Nava decía: ‘En San Luis Potosí hay dos periódicos, uno que de plano está en contra de nosotros, pero sin simulación, y hay otro con apariencia de plural. Ése, decía él, es el que más nos afecta, porque engaña.

Quien más contribuyó al cambio de ahora, dijo, no fue la prensa convencional, sino las redes sociales.

—Pero hay una frase de George Orwell que dice: ‘Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás son relaciones públicas’…

—Sí, que todo mundo se exprese, que haya libertad plena, pero que también haya réplica, la comunicación son mensajes de ida y vuelta, no sólo en un solo sentido, porque antes también no se podía tocar a los medios, te metías con uno y se desataba una campaña que acaba con el prestigio de un dirigente.

Como la política, dijo, el periodismo ya no puede ser el de antes: “Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, y no enojarnos, ¿para qué nos vamos a enojar? La Cuarta Transformación significa debate, análisis crítico y diálogo horizontal”.