El Presidente ignora a los "Godínez mexicanos": diputada del PRI

Dulce María Sauri indicó que en su informe trimestral, López Obrador no tiene en cuenta a quienes no reciben apoyos gubernamentales de manera directa.

La diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Rancho, reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya dirigido el domingo pasado a la mitad de la población que se emplea en pequeñas y medianas empresas, a los "Godínez mexicanos", los llamó la legisladora, pues indicó que en su informe trimestral el mandatario no tiene en cuenta a quienes no reciben apoyos gubernamentales de manera directa.

La exgobernadora de Yucatán lamentó a través de un video que López Obrador no oiga ni escuche a la mitad de la población, profesionistas y dueños de pequeños restaurantes y tienditas, que también requieren de ayuda económica ante la crisis que ya causa la pandemia del coronavirus, que obliga a casi todos los habitantes a permanecer en sus casa para frenar la propagación o contagio por COVID-19.

"El domingo pasado, el Presidente ni vio ni oyó a la mitad de la población de México, a esa mitad de mexicanos que no reciben apoyos gubernamentales directos. A las y los Godínez mexicanos el Presidente no los escuchó ni vio. Y, esto, para salir adelante, es indispensable", dijo Sauri Riancho.

Señaló que si el mandatario no puede, pues hay que hacerlo nosotros.

