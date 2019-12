El Presidente no se da por vencido con recorte a partidos; plantea iniciativa

"La reducción a partidos políticos tiene que darse. Hay que insistir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes, en su conferencia matutina, horas después de que en la Cámara de Diputados se desechara la propuesta con 274 votos en contra.

López Obrador dijo lamentar que se haya votado así, pues los legisladores de oposición votaron en contra, porque sólo obedecieron instrucciones de sus dirigencias partidistas.

Con este tema de la reforma al artículo 41 constitucional sobre el financiamiento a los partidos políticos, la Cámara de Diputados cerró su primer periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de la LXIV Legislatura que domina el partido en el gobierno, Morena.

“Hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo. Es posible volver a plantear la iniciativa de reforma, a lo mejor lo hacemos desde el Poder Ejecutivo.

Indicó que para febrero, en el inicio del segundo periodo, no descarta que la propuesta se apruebe, porque se trata de un tema de austeridad.

“La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre, no puede haber partidos ricos con votantes pobres, con ciudadanos pobres”, reiteró el mandatario.

Comentó que en este tema faltó que los legisladores de la oposición se empararan más del tema, porque hay la inercia, porque las decisiones se toman “de arriba”.

Dijo que tiene la esperanza de llegar a un acuerdo en ese sentido, se ha fortalecido mucho por sus acciones.

Sin embargo, el mandatario destacó la labor de los diputados federales que, de los 136 artículos de la Constitución, modificaron entre 30 y 40, reformas para tipificar como delito grave la corrupción, la facturación falsa, el robo de combustible, el fraude electoral, el quitar privilegios para los altos funcionaros públicos, el prohibir la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, la nueva ley de salud y la cancelación de la mal llamada reforma educativa, entre otros.

Cuestionó que con tantos cambios avalados por el Poder Legislativo, ¿para qué al final los diputados se oponen a algo que no les afecta (el financiamiento a los partidos) si sólo es por la postura de los partidos?

Reiteró, como ya lo había dicho el lunes pasado ante la firma de ratificación del T-MEC, que la política también es tiempo.

“Hay veces que no es el tiempo oportuno, adecuado. Hay que esperar, y ojalá y se logre la diminución en 50 por ciento del financiamientos a los partidos”.