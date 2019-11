“El Presidente va a conocer de nuestra furia y de nuestro coraje en cada gira a la que vaya”: advierten campesinos

Líderes de organizaciones campesinas advirtieron ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador “conocerá, a partir de ahora, de su furia y coraje en cada gira a la que vaya”, luego de que la madrugada del viernes los diputados de Morena y sus aliados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

En conferencia de prensa, afuera de la puerta 1 de la Cámara de Diputados, acceso que fue liberado a las 14:39 horas de ayer por campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que lidera Álvaro López Ríos, lanzaron la advertencia, porque el gobierno le dio la espalda a los productores.

“El Presidente va a conocer de nuestra furia y de nuestro coraje en cada gira a la que vaya. Nosotros nos vamos a organizar en nuestros municipios y estados para protestar contra el daño a los campesinos y productores. No nos quisieron escuchar”, indicó López Ríos.

El dirigente, cuya organización se encuentra agrupada al Frente Auténtico del Campo (UNTA), en el que también se encuentra la Cioac, de Federico Ovalle, entre otros, dijo que estas organizaciones son las que pueden sacar adelante al país.

Ovalle dijo que en la Cámara de Diputados fue entregada una propuesta para que se le entregara recursos de manera directa a los indígenas y a los pequeños productores, pero a cambio el gobierno de la 4T terminó con todos los programas de apoyo a la producción agrícola.

“Votaron los diputados un presupuesto para la clientela electoral, y nosotros somos una organización que tiene una visión distinta al modelo neoliberal”, enfatizó el dirigente.

Señaló que en Morena dicen mentiras y sus funcionarios actúan con mucha impunidad.

“Rechazamos todas las calumnias en contra de las organizaciones y retamos al gobierno a que demuestre que somos ­corruptos”, lanzó Ovalle.

En presencia de Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, y una decena de sus legisladores lo acompañaron en esta conferencia.

Romero Hicks fue reconocido por los dirigentes por manifestar su apoyo al gremio.

El panista que dijo que el FAC no pertenece a ningún partido ni a ninguna organización religiosa, por lo que no pierde su independencia con este acto conjunto.

Criticó que el dictamen del PEF 2020 se aprobó de cara a la nación y sin el procedimiento correcto.

Indicó el que el Presidente no escucha, pero confió en que cambie de actitud.

Campesinos y diputados criticaron el programa Sembrando Vida, porque, dijeron, carece de reglas de operación, es fallido e inútil.