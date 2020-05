El Presidente vs el Presidente

La prensa no sólo es el arma más poderosa

contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento

más eficaz y más activo del progreso y de la civilización

Francisco Zarco

El Presidente trae bronca abierta contra aquella que él mismo bautizó como prensa conservadora o fifí y recientemente se confesó aburrido porque cada vez que hojea un periódico no encuentra ninguna referencia positiva de su gobierno, dice que todo es malo, pero no sólo las noticias sino también los articulistas, porque según su sentencia demoledora contra propios y extraños, en México no tenemos periodismo profesional ni independiente.

Hay varias razones por las que creo que tendría que reconsiderar ya su política inquisitiva contra el periodismo crítico.

Primera. Creo que esa afirmación categórica está muy equivocada. No dudo de la existencia de medios de comunicación y periodistas o comunicadores corruptos o corruptibles. De ahí a que así sean todos, hay un enorme salto.

Segunda. Si el Presidente de México está consciente de su popularidad —y lo está— debe saber también que cada frase, cada afirmación, cada condena que él formula se reproduce potencialmente como verdad absoluta para mucha gente. De ahí nace su responsabilidad de mesura o prudencia en lo que dice.

Cierto es que también él goza de libertad de expresión para decir todo lo que piensa, pero ese derecho debe tener como límite el rol que ahora desempeña, no como particular, sino como el personaje público número uno del escenario nacional.

Tercera. Las y los periodistas son un gremio seriamente afectado por la violencia extrema en nuestro país.

De acuerdo con el Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas de Article 19, en el periodo de 2010 a diciembre 2018, la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión inició 1,140 investigaciones, dentro de las cuales figuran delitos como amenazas, abuso de autoridad, robo y homicidio. Además, del 99.13% del total de las investigaciones que inicia esa Fiscalía, por todos los delitos cometidos contra periodistas no ha logrado una sentencia condenatoria. Esta andanada contra periodistas difícilmente cesará si desde Palacio Nacional se les descalifica, señala y acusa como se hace.

Cuarta. Nadie puede estar en ­desacuerdo con la línea presidencial de combate frontal a la corrupción. Sepa usted, apreciable lector, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos de 2019, precisó que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción y que existe un deber estatal de generar un ambiente libre de amenazas para su ejercicio.

Quinta. Los periodistas no son oposición, tampoco enemigos, son parte del natural y sano contrapeso del Estado, está en su adn investigar y evidenciar irregularidades en favor de la ciudadanía y del mismo gobierno.

Desde acá le recomendamos al Ejecutivo algo de humildad, que comprenda que todo es perfectible, que comete errores, que su equipo también falla. ¿Por qué no escuchar la crítica? incluso la más feroz, quizás algo de cierto haya en ella, quizás descubra algo que él o su círculo de confianza no sabían, algo que pueda ayudarle a la conquista de sus propósitos.

Le sugerimos también hacer caso de lo que dijo hace muy poco un político mexicano: “el buen periodismo es el que defiende al pueblo y está distante del poder”. Creo que el Presidente no siempre está de acuerdo con ese político, pero eso sí, estoy seguro que lo conoce. Ese político es Andrés Manuel López Obrador, el Presidente que necesitamos, el que él mismo necesita ser, un líder progresista, liberal, que debe sostenerse sobre pilares como el pluralismo ideológico y crítico, no adiestrado ni amordazado.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

@capastranac